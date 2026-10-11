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Lisede yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e! Kız çocuklarının eğitiminde 22 yıllık değişim

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'de kız çocuklarının eğitiminde son 22 yılda yaşanan değişim Millî Eğitim Bakanlığının raporuna yansıdı. Ortaöğretimde kızların net okullaşma oranı yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e yükselirken ilköğretimde kız çocukları erkekleri geride bıraktı.

Lisede yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e! Kız çocuklarının eğitiminde 22 yıllık değişim 1

Türkiye'de kız çocuklarının eğitim hayatına katılımında son 22 yılda nasıl bir değişim yaşandı? İlköğretimden liseye, liseden üniversiteye uzanan süreçte kız öğrencilerin durumu hangi noktaya geldi? Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026 Yılı Bütçe Raporu'nda yer alan veriler, bu sorulara yanıt verdi. 2002-2003 eğitim öğretim yılı ile 2024-2025 döneminin karşılaştırılması, özellikle ortaöğretimdeki artışı ve yükseköğretimde kız öğrencilerin ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.

Lisede yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e! Kız çocuklarının eğitiminde 22 yıllık değişim 2

İLKÖĞRETİMDE KIZ ÇOCUKLARI ERKEKLERİ GERİDE BIRAKTI

Kız çocuklarının eğitiminde son 22 yılda yaşanan değişimi gösteren en önemli verilerden biri ilköğretim kademesindeki brüt okullaşma oranları oldu.

MEB'in raporuna göre 2002-2003 eğitim öğretim yılında kız çocuklarının ilköğretimdeki brüt okullaşma oranı yüzde 91,91 olarak kaydedildi. Erkek çocuklarda ise bu oran yüzde 100,89 seviyesindeydi. İki grup arasında kız çocuklarının aleyhine 8,98 puanlık fark bulunuyordu.

Lisede yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e! Kız çocuklarının eğitiminde 22 yıllık değişim 3

2024-2025 eğitim öğretim yılına gelindiğinde tablo değişti. Kız çocuklarının brüt okullaşma oranı yüzde 98,57'ye, erkek çocukların oranı ise yüzde 98,33'e ulaştı. Böylece kız çocuklarının oranı erkek çocukların oranının 0,24 puan üzerine çıktı.

Raporda, iki grup arasındaki farkın kapandığı ve kız çocukları lehine bir değişim yaşandığı belirtiliyor. Bu sonuç, ilköğretimde kız çocuklarının okula erişimi bakımından cinsiyetler arasındaki farkın büyük ölçüde ortadan kalktığını gösteriyor.

İLKÖĞRETİMDE 22 YILLIK DEĞİŞİM

Gösterge

2002-2003

2024-2025

Kız çocuklarının brüt okullaşma oranı

%91,91

%98,57

Erkek çocukların brüt okullaşma oranı

%100,89

%98,33

Kız ve erkek çocuklar arasındaki fark

Erkekler lehine 8,98 puan

Kızlar lehine 0,24 puan

Burada önemli bir ayrıntı var: Brüt okullaşma oranı, ilgili eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerin sayısını o kademenin teorik yaş grubundaki nüfusa oranlıyor. Bu nedenle oran yüzde 100'ü aşabiliyor. Söz konusu gösterge, net okullaşma oranıyla aynı anlama gelmiyor.

Lisede yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e! Kız çocuklarının eğitiminde 22 yıllık değişim 4

LİSEDE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 83,25'E ÇIKTI

Kız çocuklarının eğitimindeki değişim, ortaöğretim verilerinde daha belirgin biçimde görülüyor. 2002-2003 eğitim öğretim yılında kız çocuklarının ortaöğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 45,16 düzeyindeydi. 2024-2025 döneminde bu oran yüzde 83,25'e yükseldi.

Aradaki fark 38,09 yüzde puan oldu. Başka bir ifadeyle, kız çocuklarının ortaöğretime erişimini gösteren net okullaşma oranı 22 yılda belirgin bir artış kaydetti. Aynı dönemde ortaöğretimin genel net okullaşma oranı da yükseldi. 2002-2003 eğitim öğretim yılında yüzde 50,57 olan oran, 2024-2025 döneminde yüzde 82,85'e ulaştı.

Bu iki veri birlikte değerlendirildiğinde, hem ortaöğretimde okullaşmanın genel olarak arttığı hem de kız çocuklarının eğitime katılımında önemli bir ilerleme yaşandığı görülüyor.

Lisede yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e! Kız çocuklarının eğitiminde 22 yıllık değişim 5

ERKEKLERLE ARADAKİ FARK DARALDI

Ortaöğretimdeki değişim yalnızca kız çocuklarının okullaşma oranındaki artışla sınırlı kalmadı. Kız ve erkek çocuklar arasındaki fark da önemli ölçüde azaldı. MEB raporunda yer alan verilere göre ortaöğretimde kız ve erkek çocuklar arasındaki cinsiyet oranı, 2002-2003 eğitim öğretim yılında yüzde 72,32 seviyesindeydi. 2024-2025 döneminde bu oran yüzde 99,17'ye yükseldi.

Erkek ve kız çocuklarının brüt okullaşma oranları arasındaki fark da aynı dönemde yüzde 25,84'ten yüzde 0,85'e geriledi. Böylece ortaöğretimde iki grup arasındaki makas büyük ölçüde kapandı. Bu sonuçlar, kız çocuklarının yalnızca ilköğretimde değil, lise düzeyinde de eğitime erişim bakımından daha güçlü bir konuma geldiğini ortaya koyuyor.

Lisede yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e! Kız çocuklarının eğitiminde 22 yıllık değişim 6

ÜNİVERSİTEDE KIZ ÖĞRENCİLERİN ORANI DAHA YÜKSEK

Kız çocuklarının eğitim yolculuğundaki değişim, yükseköğretim göstergelerine de yansıdı. MEB'in 2026 Yılı Bütçe Raporu'na göre yükseköğretimde kız ve erkek öğrenciler arasındaki cinsiyet oranı, 2002-2003 eğitim öğretim yılında yüzde 74,33 seviyesindeydi. 2024-2025 döneminde ise yüzde 121,52'ye ulaştı.

Raporda, yükseköğretimde kız ve erkek öğrencilerin brüt okullaşma oranları arasındaki farkın 2002-2003 döneminde yüzde 7,96 olduğu belirtiliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında fark, kız öğrenciler lehine yüzde 19,59 olarak kaydedildi.

Lisede yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e! Kız çocuklarının eğitiminde 22 yıllık değişim 7

22 YILDA DEĞİŞİM GÖSTEREN RAKAMLAR

MEB'in raporunda yer alan temel göstergeler, kız çocuklarının eğitiminde farklı kademelerde yaşanan değişimi şöyle özetliyor:

  • İlköğretim: Kız çocuklarının brüt okullaşma oranı yüzde 91,91'den yüzde 98,57'ye yükseldi.
  • Ortaöğretim: Kız çocuklarının net okullaşma oranı yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e çıktı.
  • Ortaöğretimde cinsiyet oranı: Yüzde 72,32'den yüzde 99,17'ye yükseldi.
  • Yükseköğretimde cinsiyet oranı: Yüzde 74,33'ten yüzde 121,52'ye ulaştı.

Bu veriler, kız çocuklarının eğitime erişimindeki değişimin yalnızca tek bir eğitim kademesiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. İlköğretimde cinsiyetler arasındaki fark kapanırken ortaöğretimde de kız çocuklarının okullaşma oranı belirgin biçimde arttı.

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