Lisede yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e! Kız çocuklarının eğitiminde 22 yıllık değişim

Türkiye'de kız çocuklarının eğitiminde son 22 yılda yaşanan değişim Millî Eğitim Bakanlığının raporuna yansıdı. Ortaöğretimde kızların net okullaşma oranı yüzde 45,16'dan yüzde 83,25'e yükselirken ilköğretimde kız çocukları erkekleri geride bıraktı.

Türkiye'de kız çocuklarının eğitim hayatına katılımında son 22 yılda nasıl bir değişim yaşandı? İlköğretimden liseye, liseden üniversiteye uzanan süreçte kız öğrencilerin durumu hangi noktaya geldi? Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026 Yılı Bütçe Raporu'nda yer alan veriler, bu sorulara yanıt verdi. 2002-2003 eğitim öğretim yılı ile 2024-2025 döneminin karşılaştırılması, özellikle ortaöğretimdeki artışı ve yükseköğretimde kız öğrencilerin ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.

İLKÖĞRETİMDE KIZ ÇOCUKLARI ERKEKLERİ GERİDE BIRAKTI Kız çocuklarının eğitiminde son 22 yılda yaşanan değişimi gösteren en önemli verilerden biri ilköğretim kademesindeki brüt okullaşma oranları oldu. MEB'in raporuna göre 2002-2003 eğitim öğretim yılında kız çocuklarının ilköğretimdeki brüt okullaşma oranı yüzde 91,91 olarak kaydedildi. Erkek çocuklarda ise bu oran yüzde 100,89 seviyesindeydi. İki grup arasında kız çocuklarının aleyhine 8,98 puanlık fark bulunuyordu.

2024-2025 eğitim öğretim yılına gelindiğinde tablo değişti. Kız çocuklarının brüt okullaşma oranı yüzde 98,57'ye, erkek çocukların oranı ise yüzde 98,33'e ulaştı. Böylece kız çocuklarının oranı erkek çocukların oranının 0,24 puan üzerine çıktı. Raporda, iki grup arasındaki farkın kapandığı ve kız çocukları lehine bir değişim yaşandığı belirtiliyor. Bu sonuç, ilköğretimde kız çocuklarının okula erişimi bakımından cinsiyetler arasındaki farkın büyük ölçüde ortadan kalktığını gösteriyor. İLKÖĞRETİMDE 22 YILLIK DEĞİŞİM Gösterge 2002-2003 2024-2025 Kız çocuklarının brüt okullaşma oranı %91,91 %98,57 Erkek çocukların brüt okullaşma oranı %100,89 %98,33 Kız ve erkek çocuklar arasındaki fark Erkekler lehine 8,98 puan Kızlar lehine 0,24 puan Burada önemli bir ayrıntı var: Brüt okullaşma oranı, ilgili eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerin sayısını o kademenin teorik yaş grubundaki nüfusa oranlıyor. Bu nedenle oran yüzde 100'ü aşabiliyor. Söz konusu gösterge, net okullaşma oranıyla aynı anlama gelmiyor.

LİSEDE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 83,25'E ÇIKTI Kız çocuklarının eğitimindeki değişim, ortaöğretim verilerinde daha belirgin biçimde görülüyor. 2002-2003 eğitim öğretim yılında kız çocuklarının ortaöğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 45,16 düzeyindeydi. 2024-2025 döneminde bu oran yüzde 83,25'e yükseldi. Aradaki fark 38,09 yüzde puan oldu. Başka bir ifadeyle, kız çocuklarının ortaöğretime erişimini gösteren net okullaşma oranı 22 yılda belirgin bir artış kaydetti. Aynı dönemde ortaöğretimin genel net okullaşma oranı da yükseldi. 2002-2003 eğitim öğretim yılında yüzde 50,57 olan oran, 2024-2025 döneminde yüzde 82,85'e ulaştı. Bu iki veri birlikte değerlendirildiğinde, hem ortaöğretimde okullaşmanın genel olarak arttığı hem de kız çocuklarının eğitime katılımında önemli bir ilerleme yaşandığı görülüyor.