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Zenginlik Kapıda! 1990'lardan Sonra En Büyük Rezerv Keşfedildi!

Sibirya'nın Sovinoye bölgesinde 100 tondan fazla altın rezervi keşfedildi! 1991'den sonra Rusya'da açılan en büyük altın madeni olan Sovinoye, donmuş topraklar anlamına gelen permafrost'un altında rezervin saklı olduğu anlaşıldı. Rosatom tarafından yapılan 1 milyar rubleden fazla yatırım ile madenin 2029'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 06.03.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 22:09
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Zenginlik Kapıda! 1990’lardan Sonra En Büyük Rezerv Keşfedildi!

Sibirya'nın soğuk topraklarında altın ateşi yeniden alevlendi! Sovinoye bölgesinde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 100 tondan fazla altın rezervi keşfedildi.

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Zenginlik Kapıda! 1990’lardan Sonra En Büyük Rezerv Keşfedildi!

1991'den sonra Rusya'da açılan en büyük altın madeni olma özelliği taşıyan Sovinoye, sadece Rusya için değil, dünya altın piyasası için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Zenginlik Kapıda! 1990’lardan Sonra En Büyük Rezerv Keşfedildi!

Donmuş topraklar anlamına gelen permafrost'un altında saklı bulunan bu hazine, Rusya'nın altın rezervlerini önemli ölçüde artıracak ve ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

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Zenginlik Kapıda! 1990’lardan Sonra En Büyük Rezerv Keşfedildi!

Rosatom tarafından yapılan 1 milyar rubleden fazla yatırım ile madenin 2029'da faaliyete geçmesi ve yılda 3 ton altın üretmesi planlanıyor.

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Zenginlik Kapıda! 1990’lardan Sonra En Büyük Rezerv Keşfedildi!

Bu üretim miktarı Rusya'nın altın üretimini %20'den fazla artıracak.