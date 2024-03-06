06 Mart 2024, Çarşamba
Zenginlik Kapıda! 1990'lardan Sonra En Büyük Rezerv Keşfedildi!
Sibirya'nın Sovinoye bölgesinde 100 tondan fazla altın rezervi keşfedildi! 1991'den sonra Rusya'da açılan en büyük altın madeni olan Sovinoye, donmuş topraklar anlamına gelen permafrost'un altında rezervin saklı olduğu anlaşıldı. Rosatom tarafından yapılan 1 milyar rubleden fazla yatırım ile madenin 2029'da faaliyete geçmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 06.03.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 22:09
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