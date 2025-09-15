Oltalama nedir?

Oltalama—insanları sahte mesajlarla çevrimiçi ortamda hassas bilgilerini ifşa etmeye ikna etme yöntemi—pek çok çevrimiçi dolandırıcılığın kapısını açan bir yöntem. Bu küresel bir sorun; her gün milyarlarca oltalama e-postası ve mesajı gönderiliyor.

Önce gazeteciyi uyardı ama...

Büyük sohbet botları, kötü niyetli faaliyetlere karışmamaları için üreticileri tarafından eğitiliyor—ancak bu eğitimler çoğu zaman etkisiz. Grok, oluşturduğu kötü niyetli e-postanın "gerçek dünyada kullanılmaması gerektiği" konusunda gazeteciyi uyardı. Yine de istenen oltalama mesajını üretti ve "şimdi tıklayın" satırıyla mesajı daha da etkili hale getirdi.

Yapay zekanın güvenlik duvarı kolayla aşıldı

Grok'un yanı sıra beş diğer popüler yapay zekâ sohbet botu da test edildi: OpenAI'nin ChatGPT'si, Meta'nın Meta AI'si, Anthropic'in Claude'u, Google'ın Gemini'si ve Çinli DeepSeek.

Bu botlar, yaşlıları dolandırma niyeti açıkça belirtilen taleplere genellikle yanıt vermeyi reddetti. Ancak kötü niyetli taleplere karşı savunmaları kolayca aşılabiliyordu: Hepsi, küçük bir yönlendirme ya da basit bir bahaneyle—örneğin bir araştırmacının oltalama üzerine çalıştığı ya da bir romancının dolandırıcılık operasyonu yazdığı iddiasıyla—aldatıcı mesajlar üretmeye başladı.

Yapay zekâ botları sayısız sahtekârlık çeşidini anında ve düşük maliyetle üretebiliyor, dolandırıcılık için gereken para ve zamanı ciddi şekilde azaltıyor.