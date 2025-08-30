30 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Galerileri Ukrayna'da suikast şoku! Kurye kılığında kanlı infaz... Parlamento Başkanı Parubiy vurularak öldürüldü

Ukrayna suikast haberi ile çalkalanıyor. Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy'in Lviv'de yapılan suikast sonucu hayatını kaybetti. Parubiy'e suikast düzenleyen şahsın bir kurye olduğu ifade edildi. Katilin bulunması ve araştırılması için gerekli tüm güç ve araçların seferber edildiğini belirten Zelenskiy, "Parubiy öldürüldü, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy'in Lviv'de yapılan suikast sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından, 2013-2014'te Kiev'in Maidan Meydanı'nda başlayan protestoların liderlerinden biri olan Parubiy'in öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Katilin bulunması ve araştırılması için gerekli tüm güç ve araçların seferber edildiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravchenko, Lviv'deki korkunç cinayetin bilinen ilk ayrıntılarını açıkladı. Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KURYE KILIĞINDA İNFAZ
Parubiy'e suikast düzenleyen şahsın bir kurye olduğu ifade edildi.

TABANCASINI ÇANTASINA KOYDU OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Ukrayna medyası, kurye kılığına giren saldırganın Parubiy'e sekiz el ateş ettiğini bildirdi. Saldırgan daha sonra tabancasını çantasına koydu ve elektrikli bisikletiyle olay yerinden uzaklaştı.

AKTİVİSTLERİN LİDERLERİNDEN BİRİ OLMUŞTU
Kasım 2013'te Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçen dönemin Rusya yanlısı hükümetine tepki olarak başlayan Kiev Maidan gösterilerinde Parubiy, aktivistlerin liderlerinden biri olmuştu.

2014'teki devrimin ardından 6 ay Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak görev yapan Parubiy, 2016-2019 yılları arasında da Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürüttü.

