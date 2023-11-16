Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor! Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin listesi yayınladı! İşte merak edilen sıralama…

Dünyanın en güçlü donanmalarının listesi belli oldu. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından paylaşılan listede devletlerin gemi ve personel sayıları baz alınarak hazırlanıyor. Türkiye ise yeni yatırımları ile hızla sıralamasını yükseltirken listenin en üstlerinde yer almaya devam ediyor. İşte 2023 Yılı için dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması...

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMASINA SAHİP ÜLKELER TAM LİSTE!