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Haberler Galeri Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor! Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin listesi yayınladı! İşte merak edilen sıralama…

Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor! Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin listesi yayınladı! İşte merak edilen sıralama…

Global Firepower tarafından paylaşılan liste dünyanın en donanmasına sahip ülkelerin listesi belli oldu. Savunma sanayinde yaptığı büyük atılımlarla her sene sıralamasını yukarılara taşıyan Türkiye ise üst sıralarda yerini koruyor. İşte yayınlanan raporda Türkiye'nin sıralaması ve dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin tam listesi…

Giriş Tarihi: 16.11.2023 22:45 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 22:45
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Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor! Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin listesi yayınladı! İşte merak edilen sıralama…

Dünyanın en güçlü donanmalarının listesi belli oldu. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından paylaşılan listede devletlerin gemi ve personel sayıları baz alınarak hazırlanıyor. Türkiye ise yeni yatırımları ile hızla sıralamasını yükseltirken listenin en üstlerinde yer almaya devam ediyor. İşte 2023 Yılı için dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması...

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMASINA SAHİP ÜLKELER TAM LİSTE!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor! Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin listesi yayınladı! İşte merak edilen sıralama…

97- İrlanda

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Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor! Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin listesi yayınladı! İşte merak edilen sıralama…

96- Gürcistan

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Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor! Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin listesi yayınladı! İşte merak edilen sıralama…

95- Gabon

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Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor! Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin listesi yayınladı! İşte merak edilen sıralama…

94- Fildişi Sahili