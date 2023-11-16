16 Kasım 2023, Perşembe
Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor! Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin listesi yayınladı! İşte merak edilen sıralama…
Global Firepower tarafından paylaşılan liste dünyanın en donanmasına sahip ülkelerin listesi belli oldu. Savunma sanayinde yaptığı büyük atılımlarla her sene sıralamasını yukarılara taşıyan Türkiye ise üst sıralarda yerini koruyor. İşte yayınlanan raporda Türkiye'nin sıralaması ve dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin tam listesi…
Giriş Tarihi: 16.11.2023 22:45 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 22:45
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