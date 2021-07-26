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Haberler Galeri Köprü yıkıldı, hastaneler krizde, havalimanları kapatıldı... Felaketler peş peşe geliyor

Köprü yıkıldı, hastaneler krizde, havalimanları kapatıldı... Felaketler peş peşe geliyor

Dünyanın dört bir yanından afet haberleri gelmeye devam ediyor. Sel, yağmur ve tayfun nedeniyle pek çok insan hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde sele teslim olan Almanya'nın ardından şimdi de Londra sokakları göle döndü. Öte yandan Hindistan'da toprak kayması nedeniyle facia yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 14:27
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Köprü yıkıldı, hastaneler krizde, havalimanları kapatıldı... Felaketler peş peşe geliyor

Pazartesi günü Çin'in Şangay bölgesinde şiddetli yağmur ve tayfun, yolları ve alçak bölgeleri sular altında bıraktı, reklam panolarını ve tabelaları devirdi, milyonlarca insanın başka yerlere nakledilmesine sebep oldu.

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Köprü yıkıldı, hastaneler krizde, havalimanları kapatıldı... Felaketler peş peşe geliyor

Şangay'daki ABD konsolosluğu da dahil olmak üzere birçok ofis kapatıldı. Anaokulları, parklar ve nehir kıyısındaki ünlü Bund da kapatıldı. Yaklaşık 500 bin kişi barınaklara taşındı ve insanlara kesinlikle gerekli olmadıkça evden çıkmamaları söylendi.

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Köprü yıkıldı, hastaneler krizde, havalimanları kapatıldı... Felaketler peş peşe geliyor

Yerel yetkililer, rüzgarın yaklaşık 30 bin ağaç, 268 reklam panosu ve mağaza tabelasını devirdiğini söyledi. Elektrik kesintileri 12 bin 700 hanede 110 bin kişiyi etkiledi. Şangay'daki metro hizmetleri, olası sel baskınlarına karşı önlem olarak kısmen askıya alındı.

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Köprü yıkıldı, hastaneler krizde, havalimanları kapatıldı... Felaketler peş peşe geliyor

Öğlen saatlerinde, In-fa Tayfunu, Şangay'ın güneybatısında yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta ve saatte 100 kilometre hızla esen rüzgarlar oluşturdu. Eyalet hükümetine göre, Zhejiang'da 1,5 milyondan fazla insan güvenli bölgelere nakledildi. Şangay'ın güney tarafındaki Fengxian Bölgesi'ndeki yaklaşık 330 bin sakin tahliye edildi.

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Köprü yıkıldı, hastaneler krizde, havalimanları kapatıldı... Felaketler peş peşe geliyor

HAVALİMANLARI KAPATILDI
Fırtına, öğle saatlerinden kısa bir süre sonra, ticaret merkezi Şangay'ın güneyindeki Zhoushan şehrine vardı. Yetkililer, Şangay'ın iki uluslararası havalimanını kapattı ve yüzlerce uçuş iptal edildi. Tren seferleri de durduruldu ve bölge sakinleri evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.