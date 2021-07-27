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Dünyanın gözü Tunus'ta! Türkiye destek verdi açıklamalar peş peşe geldi!

Tunus'ta kalkışılan darbe girişimine ilk tepki gösteren Türkiye oldu. Türkiye'nin resmi hükümete ve Tunus halkına destek vermesinin ardından Rusya, AB ile BM'den peş peşe açıklamalar geldi. Arap Baharı'nın ardından son 10 yılın en büyük krizinin yaşandığı Tunus'ta yaşanan sıcak gelişmeler dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 11:33
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Dünyanın gözü Tunus'ta! Türkiye destek verdi açıklamalar peş peşe geldi!

Türkiye'nin Tunus'taki darbe girişimine karşı çıkmasıyla dünya genelinde peş peşe açıklamalar geldi. Kremlin'in de Tunus'un resmi hükümetine destek vermesiyle dikkatlar bu bölgeye çevrildi.

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Dünyanın gözü Tunus'ta! Türkiye destek verdi açıklamalar peş peşe geldi!

ABD'den Türkiye'ye, Avrupa Birliği'nden Rusya'ya bütün dünyanın gözünü çevirdiği ülkede gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi, Reuters haber ajansı son 10 yılın en büyük krizinin yaşandığını bildiriyor.

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Dünyanın gözü Tunus'ta! Türkiye destek verdi açıklamalar peş peşe geldi!

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta başbakanın görevden alınması ve meclisin askıya alınmasıyla başlayan siyasal çalkantı dünya çapında yankı buldu, ABD, Türkiye ve diğer ülkelerden üst üste açıklamalar geldi.

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Dünyanın gözü Tunus'ta! Türkiye destek verdi açıklamalar peş peşe geldi!

Kendi atadığı başbakan Hişam el Meşişi'yi görevden alan Cumhurbaşkanı Kays Said, kendisini destekleyen sendikacılar, işadamları ve hukukçuları akşam saatlerinde Kartaca Sarayı'nda ağırladı.

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Dünyanın gözü Tunus'ta! Türkiye destek verdi açıklamalar peş peşe geldi!

Meclisi bir ay devre dışı bırakmasını ve aldığı kararları savunan Said, "Bu durumun darbeyle alakası olduğunu iddia eden, hukuk derslerini gözden geçirsin. Biz darbeci değiliz ama Tunus devletini de kolay lokma yapmayacağız" deyip ekledi: