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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Trump seçimleri kaybettiğinin netleştiği pazar gününün ardından ilk kez görüntülendi! Büyük bir gafa imza attı Trump seçimleri kaybettiğinin netleştiği pazar gününün ardından ilk kez görüntülendi! Büyük bir gafa imza attı
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybettiğinin netleştiği pazar gününün ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Trump, Beyaz Saray'dan otomobille kısa bir yolculuğun ardından Virginia'daki Arlington Ulusal Mezarlığı'na gitti. Gaziler Günü Anması'na katılan Trump, büyük bir gafa imza attı.
Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:50
Donald Trump, I. ve II. Dünya Savaşları, Kore, Vietnam ve Körfez Savaşı'nda ölen askerlerin anısına yapılan Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Gaziler Günü Töreni'ne katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Meçhul Asker Mezarı'ndaki seremoniye katılan Trump, ABD Bayrağı'na asker selamı verdi. Ancak bu bir gaf olarak nitelendiriliyor.
ABD Bayrak Kanunu'na göre; ulusal törenler sırasında yalnızca askeri personel ve gaziler bayrağa asker selamı veriyor. Bunun dışındaki siviller ise sağ elleri kalplerinin üzerinde esas duruşta bayrağa bakıyor.
Askerlik yapmayan ve çeşitli gerekçelerle beş kez Vietnam Savaşı'na gitmekten kurtulan Trump, hatasını birçok kez tekrarladı.
Başkan Trump, geçen yıl Temmuz ayındaki Bağımsızlık Günü töreni sırasında ABD Ulusal Marşı okunurken bayrağa asker selamı çakmıştı.