Donald Trump uzun zaman sonra kamera karşısında! Gaf yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybettiğinin netleştiği pazar gününün ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Trump, Beyaz Saray'dan otomobille kısa bir yolculuğun ardından Virginia'daki Arlington Ulusal Mezarlığı'na gitti. Gaziler Günü Anması'na katılan Trump, büyük bir gafa imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybettiğinin netleştiği pazar gününün ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Trump, Beyaz Saray'dan otomobille kısa bir yolculuğun ardından Virginia'daki Arlington Ulusal Mezarlığı'na gitti. Gaziler Günü Anması'na katılan Trump, büyük bir gafa imza attı.