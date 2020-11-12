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Donald Trump uzun zaman sonra kamera karşısında! Gaf yaptı

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Giriş: 12.11.2020 10:33
Güncelleme:12.11.2020 10:47
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybettiğinin netleştiği pazar gününün ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Trump, Beyaz Saray'dan otomobille kısa bir yolculuğun ardından Virginia'daki Arlington Ulusal Mezarlığı'na gitti. Gaziler Günü Anması'na katılan Trump, büyük bir gafa imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybettiğinin netleştiği pazar gününün ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Trump, Beyaz Saray'dan otomobille kısa bir yolculuğun ardından Virginia'daki Arlington Ulusal Mezarlığı'na gitti. Gaziler Günü Anması'na katılan Trump, büyük bir gafa imza attı.

Trump seçimleri kaybettiğinin netleştiği pazar gününün ardından ilk kez görüntülendi! Büyük bir gafa imza attı TRUMP SEÇİMLERİ KAYBETTİĞİNİN NETLEŞTİĞİ PAZAR GÜNÜNÜN ARDINDAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ! BÜYÜK BİR GAFA İMZA ATTI

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