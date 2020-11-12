Biden’ın oğlu ile ilgili skandal patladı! Striptizciden gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı

Roberts'ın mahkeme dosyalarına göre, iyileşmekte olan bir uyuşturucu bağımlısı olan Hunter Biden, evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Navy Joan ile hiç tanışmadı ve fotoğrafını hiç görmedi: Hatta iddiaya göre Hunter Biden, kendi çocuğunu bir dizi fotoğraf arasından teşhis bile edemedi.