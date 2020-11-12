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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Biden’ın oğlu ile ilgili skandal patladı! Striptizciden gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı Biden’ın oğlu ile ilgili skandal patladı! Striptizciden gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı
ABD seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazana Joe Biden'ın başını oldukça zora sokacak bir gelişme yaşandı. Joe Biden, geçtiğimiz cumartesi gecesi, 2020 ABD Başkanlık seçimlerini kazandığını duyurduktan sonra, torunlarından altı tanesini sahnede karşıladı. Aralarında eksik olan, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizci Lunden Roberts'tan olan ve utançla reddedilen iki yaşındaki kızı Navy Joan Roberts'tı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 10:30
3 Kasım'daki ABD Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı ve Joe Biden, ABD'nin yeni başkanı seçildi. Ancak seçimlerin üzerinden neredeyse 10 gün geçmesine rağmen hem Trump hem Biden cephesinden haberler geliyor. Trump, seçim sonuçlarında hilelerinin varlığından bahsededursun, Biden tarafından ise başını ağrıtacak bir haber patladı. Daily Mail, özel haberini manşetten verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Joe Biden, Cumartesi gecesi, 2020 ABD Başkanlık seçimlerini kazandığını duyurduktan sonra, torunlarından altı tanesini sahnede karşıladı.
Aralarında eksik olan, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizci Lunden Roberts'tan olan ve utançla reddedilen iki yaşındaki kızı Navy Joan Roberts'tı.
Çocuğun adı, cinsiyeti ve konumu şimdiye kadar bir sır olarak kaldı, ancak İngiliz gazetesi Daily Mail, yaptığı özel haberde onun Arkansas'ın kırsal bölgelerinde mutlu bir şekilde büyüdüğünü ortaya koydu.
Roberts'ın mahkeme dosyalarına göre, iyileşmekte olan bir uyuşturucu bağımlısı olan Hunter Biden, evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Navy Joan ile hiç tanışmadı ve fotoğrafını hiç görmedi: Hatta iddiaya göre Hunter Biden, kendi çocuğunu bir dizi fotoğraf arasından teşhis bile edemedi.