LARRY'NİN ALAYCI MESAJI Gazete, Larry'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşıma da dikkat çekti. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Böyle devam ederse isimlerini öğrenmek için uğraşmayı bırakacağım." Bu mesaj, sık sık değişen başbakanlara gönderilmiş bir gönderme olarak yorumlandı.

DAVID CAMERON: BREXIT KUMARINI KAYBETTİ 2016 yılında Brexit referandumunu düzenleyen Cameron, Avrupa Birliği'nde kalma yönünde sonuç bekliyordu. Ancak İngiliz halkı ayrılık yönünde oy verince referandumun ertesi günü istifa etti. Washington Post'a göre Cameron, siyasi kariyerini bitiren kumarı kendi oynadı.

THERESA MAY: KİMSENİN TANIMLAYAMADIĞI BREXIT'İ UYGULAMAYA ÇALIŞTI May, Brexit'in nasıl uygulanacağı konusunda yıllarca mücadele etti. Ancak ne AB yanlılarını ne de sert Brexit destekçilerini memnun edebildi. 2017'de erken seçim kararı alıp çoğunluğu kaybetmesiyle siyasi gücü erimeye başladı.

BORIS JOHNSON: BREXIT'İ BİTİRDİ, SKANDALLARA YENİLDİ "Brexit'i tamamlayın" sloganıyla iktidara gelen Johnson, büyük bir seçim zaferi kazandı. Ancak Covid döneminde hükümet binalarında düzenlenen partilerin ortaya çıkmasıyla başlayan Partygate skandalı sonunu hazırladı. Washington Post, Johnson'ın çok sayıda skandaldan kurtulduğunu ancak sonunda siyasi hayatlarının tükendiğini yazdı.