ABD gazetesi İngiliz siyasetinde kaosla böyle dalga geçti: "Downing Street'in anahtarları kedi Larry'e verilmeli"
İngiltere'de son yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlık, artık ülke sınırlarını aşarak uluslararası basının da dikkatini çekmeye başladı. 10 yılda 7. başbakanını deviren ülkede, büyük destekle göreve gelen Keir Starmer'ın istifası dünya basınında yankılandı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, İngiliz siyasetindeki kaosu Başbakanlık Ofisi'nin anahtarlarının yıllardır görevde kalan kedi Larry'e verilmesi gerektiğini savunarak ti'ye alırken, gözler şimdi 'Kuzey'in Kralı' lakabıyla tanınan Andy Burnham'a çevrildi.
Bir zamanların "üzerinde güneş batmayan imparatorluğu" Büyük Britanya, son on yıldır siyasi istikrarsızlığın gölgesinden çıkamıyor. Brexit referandumuyla başlayan sarsıntı, peş peşe gelen başbakan değişiklikleri, parti içi krizler ve ekonomik sorunlarla derinleşirken, ülke 10 yıl içinde yedinci başbakanını konuşur hale geldi.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, iki yıl önce büyük bir seçim zaferiyle iktidara gelen ancak dün istifasını açıklayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ardından, ülkenin son yıllarda içine sürüklendiği siyasi kaosu hicveden dikkat çekici bir analiz yayımladı.
Gazete, İngiltere'nin son 10 yılda tam 7 başbakan değiştirmesine dikkat çekerken, ülkenin en istikrarlı siyasi figürünün bir siyasetçi değil, Başbakanlık Konutu'nun kedisi Larry olduğunu yazdı.
Washington Post'un analizinde kullanılan ifadeler ise dikkat çekiciydi:
"Belki de artık 10 Downing Street'in anahtarları Larry'nin boynuna asılmalı."
BREXIT'TEN SONRA BAŞLAYAN SİYASİ DEPREM
İngilizlerin Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullandığı Brexit referandumunun üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu süreçte ülke siyasetinde adeta bir lider öğütme makinesi çalıştı.
David Cameron'dan Theresa May'e, Boris Johnson'dan Liz Truss'a, Rishi Sunak'tan Keir Starmer'a kadar birbiri ardına gelen başbakanlar ya seçim yenilgileriyle ya parti içi krizlerle ya da ekonomik ve siyasi çalkantılar nedeniyle görevlerinden ayrıldı.
Washington Post'a göre İngiltere'nin son 10 yıldaki siyasi hikâyesi, aynı zamanda Brexit'in yarattığı sarsıntıların hikâyesi oldu.
HEPSİNİ GÖRDÜ, HEPSİNİ ATLATI
Bu süreçte değişmeyen tek isim ise Larry oldu.
2011 yılında Başbakanlık Konutu'na getirilen Larry, resmi olarak "Kabine Ofisi Baş Fare Avcısı" unvanını taşıyor.
Ancak zamanla İngiliz siyasetinin sessiz tanığına dönüştü.
Gazetenin aktardığına göre Larry;
- Brexit'i gördü,
- Covid-19 pandemisini gördü,
- Boris Johnson'ın Partygate skandalını gördü,
- Altı başbakanın gelip geçtiğine tanıklık etti,
- Hatta İngiliz siyaset tarihine geçen "marul krizi"ni bile atlattı.
Washington Post, Larry'nin İngiliz siyasetinin en istikrarlı unsuru haline geldiğini belirterek şu yorumu yaptı:
"Son 10 yıla bakıldığında, İngiliz siyasetindeki en istikrarlı figürün Larry olup olmadığı sorusu akla geliyor."