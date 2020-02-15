Terörle mücadele için Türk polisinden eğitim aldılar!

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Karadağ'daki polislere yönelik terörle mücadele eğitim programı düzenlendi. Danilovgrad Polis Akademisi'nde bir hafta süren eğitime katılan Karadağlı polisler, Türkiye'den gelen meslektaşlarının, terör saldırılarının önlenmesi ve saldırının gerçekleşmesi durumunda yapılması gerekenler konusundaki tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 12:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





