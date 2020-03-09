Suudi Arabistan'da neler oluyor? Prens Selman'ın taht oyunları! Suudi Veliaht Prens bin Selman'ın en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklatması ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi olarak Riyad'da kasımda yapılması planlanan G20 Zirvesi'nden önce taht yolunu temizlemek istemesi gösterildi. Kaynaklar, Veliaht Prens'in babası Kral Selman'ı çekilmeye zorlayacağını, henüz babası tahttayken kral olmak istediğini ifade etti. Giriş Tarihi: 09.03.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 12:52
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MBS) başkent Riyad'da kasımda düzenlenmesi planlanan G20 Zirvesi'nden önce kral olmayı planladığı belirtildi.Middle East Eye sitesinde yer alan bir habere göre, MBS'nin en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklatmasının ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi, G20 Zirvesi'nden önce taht yolunu temizlemek istemesi.
MBS kendisine meşruiyet sağlaması nedeniyle babası Kral Selman bin Abdulaziz'in ölümünü beklemeyecek ve kasımdaki zirveyi tahta çıkma sahnesi olarak kullanacak. Kaynaklar MBS'nin, büyük kuzeni Prens Muhammed bin Nayef'i veliaht prens konumundan devirmesiyle başlayan işi bitireceğini ifade etti.
BABASI HAYATTAYKEN KRAL OLMAK İSTİYOR Kaynaklar, MBS'nin babası hayattayken kral olmak istediğini ve bu nedenle babasını tahttan çekilmeye zorlayacağını dile getirdi.Kral Selman'ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz'e (Prens Ahmed) tutuklanmadan önce MBS projesine destek vermesi için son bir şans verildiğini ancak Prens Ahmed'in bunu reddettiğini belirten kaynaklar, "Prens Ahmed, Kral Selman'a kendisinin kral olmaya istekli olmadığını, başkalarının öne çıkmasını isteyeceğini söyledi." ifadesini kullandı.
Kaynaklar, Prens Ahmed'in tutuklanmadan önce darbe planlamadığını, kendisinde bu tür harekete kalkışacak bir güç bulunmadığını ifade etti. Prens Ahmed'in sembolik olarak kralın tahta çıkışına onay veren Bağlılık Konseyinin üyesi olduğunu hatırlatan kaynaklar, Ahmed'in, Kral Selman'ın ölmesi durumunda MBS'nin tahta çıkmasına kesinlikle karşı olacağını söyledi.
PRENS AHMED, KRAL SELMAN İLE BULUŞMAYA GİTTİ VE TUTUKLANDI
Kral Selman ile cuma sabahı görüşmek için saraya giden Prens Ahmed, orada tutuklanmıştı. Prens Ahmed, Kral Selman'ın cuma sabahı kendisini görmek istediğini, konunun bir diğer tutuklu prens Faysal bin Abdulrahman ile ilgili olduğunu belirtmişti. Kaynak, konuya ilişkin, "Prens Ahmed kralı görmedi. Bu tam olarak ihanetti." yorumunda bulundu.