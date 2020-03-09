Suudi Arabistan'da neler oluyor? Prens Selman'ın taht oyunları!

PRENS AHMED, KRAL SELMAN İLE BULUŞMAYA GİTTİ VE TUTUKLANDI

Kral Selman ile cuma sabahı görüşmek için saraya giden Prens Ahmed, orada tutuklanmıştı. Prens Ahmed, Kral Selman'ın cuma sabahı kendisini görmek istediğini, konunun bir diğer tutuklu prens Faysal bin Abdulrahman ile ilgili olduğunu belirtmişti. Kaynak, konuya ilişkin, "Prens Ahmed kralı görmedi. Bu tam olarak ihanetti." yorumunda bulundu.