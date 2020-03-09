Suudi Arabistan'da neler oluyor? Prens Selman'ın taht oyunları!

Suudi Veliaht Prens bin Selman'ın en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklatması ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi olarak Riyad'da kasımda yapılması planlanan G20 Zirvesi'nden önce taht yolunu temizlemek istemesi gösterildi. Kaynaklar, Veliaht Prens'in babası Kral Selman'ı çekilmeye zorlayacağını, henüz babası tahttayken kral olmak istediğini ifade etti.