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İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 16 milyon insan karantina altında

İtalya, Avrupa'da koronavirüsün en çok can aldığı ülke oldu. Paylaşılan son verilere göre, koronavirüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi. Virüs en çok da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Lombardiya bölgesinde 16 milyon insan karantina altında yaşıyor. Ülkenin kuzeyinden güneyine gidenlerden ise 14 gün evlerinden çıkmamaları isteniyor. Sicilya, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo ve Molise bölge yetkilileri, bu durum üzerine kuzeyden gelenlerin kendilerini evlerinde 14 günlük karantinaya almalarını talep ediyor.

Giriş Tarihi: 09.03.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 11:43
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İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 16 milyon insan karantina altında

İtalya'da yeni tip corona virüsten 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki ölü sayısı 366'ya yükseldi. Covid-19 bulaşanların sayısı 7 bin 375'e çıktı.

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İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 16 milyon insan karantina altında

İtalya'da hükümetin ülkenin kuzeyini karantina altına almasının ardından istasyonlar da boşaldı. Başkent Roma'da Termini istasyonu neredeyse terkedilmiş gibi.

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İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 16 milyon insan karantina altında

İtalya'nın bir diğer büyük kenti Milano da karantina altında. Turistik Garibaldi kapısının etrafında kimse yok. Milano'nun alışıldık kalabalığından eser kalmadı.

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İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 16 milyon insan karantina altında

Normalde turistlerin büyük ilgi gösterdiği kentte, karantina nedeniyle müzeler, spor salonları, kültür merkezleri, kayak tesisleri, yüzme havuzları kapatıldı.

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İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 16 milyon insan karantina altında

Milano ve Venedik şehirlerinin tam ortasında yer alan Verona'da da tablo farkli değil. Kentin en büyük meydanında insan yok. Karantina orayı da hayalet şehre çevirdi.