İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 16 milyon insan karantina altında

İtalya, Avrupa'da koronavirüsün en çok can aldığı ülke oldu. Paylaşılan son verilere göre, koronavirüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi. Virüs en çok da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Lombardiya bölgesinde 16 milyon insan karantina altında yaşıyor. Ülkenin kuzeyinden güneyine gidenlerden ise 14 gün evlerinden çıkmamaları isteniyor. Sicilya, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo ve Molise bölge yetkilileri, bu durum üzerine kuzeyden gelenlerin kendilerini evlerinde 14 günlük karantinaya almalarını talep ediyor.

Giriş Tarihi: 09.03.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 11:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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