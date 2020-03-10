Son dakika: Donald Trump koronavirüse mi yakalandı?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve can almaya devam eden koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle tüm dünya alarma geçmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın da koronavirüs bulaşması ihtimali olan bazı yerlerde bulunması nedeniyle virüs kapmış olabileceği tartışılıyordu. ABD içindeki bu tartışmalar üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi.