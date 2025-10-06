06 Ekim 2025, Pazartesi
Soykırımcı İsrail'den Sumud'daki aktivistlere barbarca muamele: Taciz, işkence ve şiddet
Küresel Sumud Filosu'na soykırımcı İsrail askerleri tarafından yapılan baskının ardından alıkonulan ve diplomatik girişimler sonrası Türkiye'ye getirilen 137 aktiviste, İsrail'in yaptığı insanlık dışı uygulamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyasına girdi. Aktivistler verdikleri ifadelerde İsrail'in barbarlığını anlatırken; psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını söyledi. İngiliz kadın aktivist ise cinsel tacize uğradığını ifade etti.
06.10.2025