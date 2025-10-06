Soykırımcı İsrail’den Sumud’daki aktivistlere barbarca muamele: Taciz, işkence ve şiddet

"ÖZEL BÖLGEME ELLERİYLE VURDULAR"

İngiltere'de Biyolojist olan aktivist Evie Rose Snedker (26): İngiltere'den Barcelona'ya uçakla gittim. Adara gemisiyle yola çıktım. Gemimizi kuşatıp bizi Aştod limanına götürdüler. Kafamızı bastırıp bizi yere baktırdılar. Üzerimizdeki takı ve bütün kişisel eşyaları aldılar. Ayağıma vurarak fiziki şiddet uyguladılar. Pasaportumu ve saatimi aldılar. Kelepçeyi o kadar çok sıktılar ki bileklerimiz yaralandı. Kadın asker, kolyemi çekip aldı. Saçımı çekerek, saçımdaki tokaya kadar aldılar. Arama yaparken özel bölgelerimi insan onuruna yakışmayacak şekilde dokunarak açmaya çalıştılar. Özel bölgeme elleriyle vurdular. Bizi cezaevine götürüp 2 gün boyunca burada ne su ne yemek verdiler. Tuvalete gitmemize engel oldular. Ben o dönemde regl oldum. Bana kadın pedi dahi vermediler. 5 kişilik odada 15 kişi kalıyordu. Bizi İstanbul'da çok iyi karşıladılar. Türk yetkilileri tarafından gösterilen ilgi ve alakadan dolayı çok memnunum.