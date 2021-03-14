Yerel Kaynaklar, saldırılarda akaryakıt depolarının ve mazot tankerlerinin hedef alındığını söyledi. Bölgede savaş uçaklarının sesi duyuluyor.

Gaziantep'ten çok sayıda ambulans da Karkamış ve Çobanbey sınır kapısından Suriye'ye girdi. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.