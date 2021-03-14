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SON DAKİKA! Suriye'nin kuzeyinde füzeler peş peşe patladı! Korkunç görüntüler

SON DAKİKA HABERİ... Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içinde bulunan El Bab'a bağlı Terhin köyünde bulunan benzin tankerlerinin olduğu bölgeye balistik füze ile saldırısı düzenlendi. Bölgeden ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 14.03.2021 23:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 23:54
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SON DAKİKA! Suriye'nin kuzeyinde füzeler peş peşe patladı! Korkunç görüntüler

EL BAB'DA AKARYAKIT PAZARINA BALİSTİK FÜZE SALDIRI

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içinde bulunan El Bab'a bağlı Terhin köyünde bulunan benzin tankerlerinin olduğu bölgeye balistik füze ile saldırısı düzenlendi.

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SON DAKİKA! Suriye'nin kuzeyinde füzeler peş peşe patladı! Korkunç görüntüler

Aynı bölgeye 2 Şubat ve 5 Mart tarihleri arasında yine balistik füzelerle düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı.

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SON DAKİKA! Suriye'nin kuzeyinde füzeler peş peşe patladı! Korkunç görüntüler

Yerel Kaynaklar, saldırılarda akaryakıt depolarının ve mazot tankerlerinin hedef alındığını söyledi. Bölgede savaş uçaklarının sesi duyuluyor.

Gaziantep'ten çok sayıda ambulans da Karkamış ve Çobanbey sınır kapısından Suriye'ye girdi. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.

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SON DAKİKA! Suriye'nin kuzeyinde füzeler peş peşe patladı! Korkunç görüntüler

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. itfaiye ekipleri bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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SON DAKİKA! Suriye'nin kuzeyinde füzeler peş peşe patladı! Korkunç görüntüler

Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ardından TSK destekli Milli Ordu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında, Menbiç kuzeyindeki Ayn Dadat ve Arab Hasan köylerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.