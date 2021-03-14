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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA! Suriye'nin kuzeyinde füzeler peş peşe patladı! Korkunç görüntüler SON DAKİKA! Suriye'nin kuzeyinde füzeler peş peşe patladı! Korkunç görüntüler SON DAKİKA HABERİ... Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içinde bulunan El Bab'a bağlı Terhin köyünde bulunan benzin tankerlerinin olduğu bölgeye balistik füze ile saldırısı düzenlendi. Bölgeden ilk görüntüler... Giriş Tarihi: 14.03.2021 23:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 23:54 EL BAB'DA AKARYAKIT PAZARINA BALİSTİK FÜZE SALDIRI
Suriye'nin kuzeyindeki
Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içinde bulunan El Bab'a bağlı Terhin köyünde bulunan benzin tankerlerinin olduğu bölgeye balistik füze ile saldırısı düzenlendi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Aynı bölgeye 2 Şubat ve 5 Mart tarihleri arasında yine balistik füzelerle düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı.
Yerel Kaynaklar, saldırılarda akaryakıt depolarının ve mazot tankerlerinin hedef alındığını söyledi. Bölgede savaş uçaklarının sesi duyuluyor.
Gaziantep'ten çok sayıda ambulans da Karkamış ve Çobanbey sınır kapısından Suriye'ye girdi. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. itfaiye ekipleri bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ardından
TSK destekli Milli Ordu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında, Menbiç kuzeyindeki Ayn Dadat ve Arab Hasan köylerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.