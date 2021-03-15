Dev balinalarla burun buruna geldiler! Bottaki turistler neye uğradığını şaşırdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Avila sahilinde balina izleyen iki kanocu tehlikeli anlar yaşadı. Liz Cottriel ve Julie McSorley pazartesi günü sahile yakın bir noktada kambur balinayı yaklaşık 9 metre mesafeden izliyordu. Fakat suyun ortasında beliren büyük bir balık grubuyla her şey değişiverdi.