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Dev balinalarla burun buruna geldiler! Bottaki turistler neye uğradığını şaşırdı

Pasifik Okyanusu'nda göç halindeki sürüden ayrılan iki gri balina turistlerle dolu bir bota yüzerek eşlik etti. Kalabalığın dikkatini çekmek için türlü oyunlar yapan balinalar sevimli tavırlarıyla gönülleri bakın nasıl fethetti.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 09:06
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Dev balinalarla burun buruna geldiler! Bottaki turistler neye uğradığını şaşırdı

Turist dolu bota eşlik ettiler oyunlar oynayıp hünerlerini sergilediler.

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Dev balinalarla burun buruna geldiler! Bottaki turistler neye uğradığını şaşırdı

Gülümseten görüntüler Pasifik Okyanusu'ndan. California açıklarında seyir halindeki turist botu göç eden bir gri balina sürüsüyle karşı karşıya geldi.

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Dev balinalarla burun buruna geldiler! Bottaki turistler neye uğradığını şaşırdı

Botu fark ederek yaklaşan iki meraklı balina turistlerin dikkatini çekmek için adeta yarışa girdi.

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Dev balinalarla burun buruna geldiler! Bottaki turistler neye uğradığını şaşırdı

Su içerisinde taklalar atarak oyunlar oynayan iki balinanın keyifli anları işte böyle görüntülendi.

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Dev balinalarla burun buruna geldiler! Bottaki turistler neye uğradığını şaşırdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Avila sahilinde balina izleyen iki kanocu tehlikeli anlar yaşadı. Liz Cottriel ve Julie McSorley pazartesi günü sahile yakın bir noktada kambur balinayı yaklaşık 9 metre mesafeden izliyordu. Fakat suyun ortasında beliren büyük bir balık grubuyla her şey değişiverdi.