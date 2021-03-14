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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Polisler genç kadını bulmak için seferber oldu! 1 polis tutuklandı dünya ayağa kalktı Polisler genç kadını bulmak için seferber oldu! 1 polis tutuklandı dünya ayağa kalktı
Londra Polis Teşkilatı'nın bulmak için seferber olduğu 33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Sarah Everard'a olanlar dünyayı ayağa kaldırdı. Londra Polis Teşkilatı, Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak halen görevde olan bir polis memurunun tutuklandığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 14.03.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 14:07
Dünya basını dikkatini İngiltere'nin başkenti Londra'ya çevirdi. Onlarca polis memuru kentin dört bir yanında onu arıyordu. 33 yaşındaki kadın, yeşil yağmurluk, beyaz desenli lacivert pantolon ve turkuaz ile turuncu spor ayakkabılarla görülmüştü. Arama yapılan bölgede insan kalıntılarının bulunması şok etkisi yarattı. Sonrasında olanlar ise dünyayı ayağa kaldırdı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
33 yaşındaki pazarlama yöneticisi, 3 Mart günü saat 21.00 sıralarında bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Genç kadının, son olarak 21.30 civarında bir evin kapı zilindeki kamerada görüldüğü belirlendi.
Sarah Everard adlı genç kadının, kaybolmadna önce erkek arkadaşıyla 15 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Sarah, bu konuşma sırasında erkek arkadaşı Josh Lowth ile ertesi gün buluşmak üzere plan yapmıştı. Ancak bu buluşma asla gerçekleşmedi.
ONLARCA POLİS ONU ARADI
Durham Üniversitesi mezunu Everard'ın bulunması için onlarca polis memuru görevlendirildi. Arama çalışmalarında polis köpekleri de kullanıldı.
Ailesi ve arkadaşları, Everard'ın bulunmasına yardımcı olmak için sosyal medyadan çağrılar yaptı. Ailesi, haber vermeden ortadan kaybolacak karakterde biri olmadığını söyledi.