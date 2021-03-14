Polisler genç kadını bulmak için seferber oldu! 1 polis tutuklandı dünya ayağa kalktı

Dünya basını dikkatini İngiltere'nin başkenti Londra'ya çevirdi. Onlarca polis memuru kentin dört bir yanında onu arıyordu. 33 yaşındaki kadın, yeşil yağmurluk, beyaz desenli lacivert pantolon ve turkuaz ile turuncu spor ayakkabılarla görülmüştü. Arama yapılan bölgede insan kalıntılarının bulunması şok etkisi yarattı. Sonrasında olanlar ise dünyayı ayağa kaldırdı...