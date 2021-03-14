Suriye'de füzeler peş peşe patladı! Türk topçuları karşılık verdi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içinde bulunan El Bab'a bağlı Terhin köyünde bulunan benzin tankerlerinin olduğu bölgeye balistik füze ile saldırısı düzenlendi. Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ardından TSK destekli Milli Ordu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında, Menbiç kuzeyindeki Ayn Dadat ve Arab Hasan köylerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

El Bab'da akaryakıt pazarına balistik füze saldırı...

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içinde bulunan El Bab'a bağlı Terhin köyünde bulunan benzin tankerlerinin olduğu bölgeye balistik füze ile saldırısı düzenlendi. Aynı bölgeye 2 Şubat ve 5 Mart tarihleri arasında yine balistik füzelerle düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı.

Yerel Kaynaklar, saldırılarda akaryakıt depolarının ve mazot tankerlerinin hedef alındığını söyledi. Bölgede savaş uçaklarının sesi duyuluyor. Gaziantep'ten çok sayıda ambulans da Karkamış ve Çobanbey sınır kapısından Suriye'ye girdi. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. itfaiye ekipleri bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

TÜRK TOPÇULARI HAREKTE GEÇTİ

Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ardından TSK destekli Milli Ordu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında, Menbiç kuzeyindeki Ayn Dadat ve Arab Hasan köylerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Türk topçu birlikleri Suriye Fırat Kalkanı bölgesindeki rejim hedeflerine topçu atışı gerçekleştiriyor.