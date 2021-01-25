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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Olaylar kontrolden çıktı! Avrupa'da büyük isyan! Ne var ne yok yakıp yıktılar Son dakika: Olaylar kontrolden çıktı! Avrupa'da büyük isyan! Ne var ne yok yakıp yıktılar
Son dakika: Avrupa'da alınan koronavirüs yasakları kararı ülkeleri karıştırdı. Binlerce kişi, alınan kararları protesto etmek için meydanlara indi. Olaylar kısa sürede kontrolden çıktı. Birçok dükkan ve iş yeri yağmalandı. Hükümetler çıkan olayları bastırmak için askeri gücü devreye soktu. İşte Avrupa'da çıkan isyanın dehşete düşüren görüntüleri...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 13:03 Saatler içinde testi pozitif çıkanların 100 milyonu bulması beklenen koronavirüs salgınında, birçok ülke sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalara geri döndü. GALERİ DEVAM EDİYOR Bir yılı aşkın bir sürede 1 milyon 129 bin can alan Covid-19, özellikle Kuzey Yarımküre ülkelerinde kış mevsiminin gelmesiyle kabusa dönüştü. Birçok ülke peş peşe sokağa çıkmayı yasakladı ancak bu karar protesto dalgasını tetikledi. Hollanda'da hükümet tarafından 20:30 olarak belirlenen ancak Temsilciler Meclisi kararıyla saat 21:00'e çekilen sokağa çıkma yasağı, Cumartesi akşamından itibaren uygulanmaya başlandı. İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantının hızla yayılmasını önlemek amacıyla 9 Şubat'a kadar uygulanacak olan yasak kararı, Hollanda'yı temellerinden sarstı. Protesto gösterilerinin en serti, ülkenin kuzeyindeki, muhafazakarlığıyla bilinen Urk kentinde yaşandı. Sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrı üzerine, yasağın başladığı saat 21:00'de 100'den fazla aracın oluşturduğu konvoy, klakson çalarak sokaklara çıktı. Belediyeye ait Covid-19 test merkezini ateşe veren protestocular, liman bölgesinde toplandı. Polis araçlarına zarar veren topluluk, polis memurlarına da taş ve havai fişekler attı.
Protestoların kontrolden çıkması üzerine, belediye başkanı, polis ve savcılığın ortak kararıyla 'acil durum' ilan edilerek bölgeye çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı. Hollanda'da acil durum emri, sadece büyük bir isyan, afet veya kaza gibi ciddi durumlarda veriliyor.
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