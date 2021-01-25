Son dakika: Olaylar kontrolden çıktı! Avrupa'da büyük isyan! Ne var ne yok yakıp yıktılar

Son dakika: Avrupa'da alınan koronavirüs yasakları kararı ülkeleri karıştırdı. Binlerce kişi, alınan kararları protesto etmek için meydanlara indi. Olaylar kısa sürede kontrolden çıktı. Birçok dükkan ve iş yeri yağmalandı. Hükümetler çıkan olayları bastırmak için askeri gücü devreye soktu. İşte Avrupa'da çıkan isyanın dehşete düşüren görüntüleri...

Giriş Tarihi: 25.01.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 13:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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