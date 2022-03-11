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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşında 16. gün! Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırı | İşte savaştan yeni görüntüler

Rusya Ukrayna savaşında 16. gün! Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırı | İşte savaştan yeni görüntüler

Son dakika haberi... Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 16. gününde hız kesmeden sürüyor. Kiev'e doğru ilerlemesini sürdüren Rus birliklerine Ukrayna ordusu havadan ve karadan yanıt vermeye çalışıyor. Yalnızca Kiev'de değil ülkenin birçok noktasında çatışma sürüyor. İşte Rusya - Ukrayna savaşından sıcak görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 09:00
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Rusya Ukrayna savaşında 16. gün! Ukrayna’ya havadan ve karadan saldırı | İşte savaştan yeni görüntüler

Savaşın ilk gününden bu yana saldırı anları anbean kaydedildi. Saldırıya karşı direniş sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya Ukrayna savaşında 16. gün! Ukrayna’ya havadan ve karadan saldırı | İşte savaştan yeni görüntüler

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş tüm hızıyla sürerken Kiev'e ilerleyen Rus zırhlıları Ukraynalıların hedefi olmaya devam ediyor.

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Rusya Ukrayna savaşında 16. gün! Ukrayna’ya havadan ve karadan saldırı | İşte savaştan yeni görüntüler

Onlarca tank ve zırhlı araçla Kiev'e ilerleyen askeri konvoya Ukrayna askerleri havadan operasyon gerçekleştirdi.

Kiev bölgesindeki Brovary şehrine girmek isteyen Rus askeri konvoyu yapılan atışların hedefi oldu.

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Rusya Ukrayna savaşında 16. gün! Ukrayna’ya havadan ve karadan saldırı | İşte savaştan yeni görüntüler

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş tüm hızıyla sürerken Kiev'e ilerleyen Rus zırhlıları Ukraynalıların hedefi olmaya devam ediyor.

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Rusya Ukrayna savaşında 16. gün! Ukrayna’ya havadan ve karadan saldırı | İşte savaştan yeni görüntüler

Rusya'nın saldırılarında en fazla hasar alan noktalardan biri de Harkiv kenti oldu. Hayalet kenti andıran sokaklarda birçok bina kullanılamaz hale geldi.