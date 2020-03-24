24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Corona virüs yoğun bakımından paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Londra'da 39 yaşındaki iki çocuk annesi corona virüs hastası yoğum bakım ünitesinden bir video paylaşarak uyarılarda bulunmuştu. Hastane yatağında çektiği video, nefes almakta nasıl zorlandığını gözler önüne sermişti. Virüsü kaptıktan sonra yaşadıklarını ve belirtileri anlatan ve tüm dünyada virüsün yüzü haline gelen iki çocuk annesi kadından haber var...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 11:49
  • 1
  • 11
Corona virüs yoğun bakımından paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var

Corona virüsü dünyaya diz çöktürmeye devam ederken Avrupa'dan birbiri ardında kötü haberler geliyor. İtalya'dan sonra İngiltere'de de durum ciddileşti. 39 yaşındaki bir kadının corona virüsüne yakalandıktan sonra hastane yatağında çektiği video, nefes almakta nasıl zorlandığını gözler önüne sermişti.

  • 2
  • 11
Corona virüs yoğun bakımından paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var

39 yaşındaki Tara Jane Langston, İngiltere'nin başkenti Londra'da garsonluk yapan bir spor tutkunu.

  • 3
  • 11
Corona virüs yoğun bakımından paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var

Kendini hasta hissetmeye başladığında acil servise kaldırılan Tara'ta corona virüsü teşhisi kondu. Genç kadın hastalığın etkilerini çarpıcı bir video ile gözler önüne serdi.

  • 4
  • 11
Corona virüs yoğun bakımından paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var

İki çocuğu ve eşiyle Polonya gezisinden döndükten sonra göğüs enfeksiyonu teşhisi konulan Tara Jane Langston'a antibiyotik tedavisi verildi. Ancak Tara Langston bir türlü iyileşmiyordu.

  • 5
  • 11
Corona virüs yoğun bakımından paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var

Geçtiğimiz cazar günü ambulansla Londra'daki Hillingdon Hastanesi'ne götürülen kadının corona virüsü testi pozitif çıkınca hemen yoğun bakıma alınmıştı.