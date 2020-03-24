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Fransa’dan koronanın tedavisi konusunda sevindiren haber! Hastaların tamamı iyileşti

Fransa'da koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 674'e çıktı. Vaka sayısı hızla artan ülkede tüm dünyayı umutlandıran bir gelişme yaşandı. Fransa'daki doktorlar tarafından yapılan klinik araştırmaya göre hidroksiklorokin ile azitromisin karışımı, koronavirüs hastalarının %100'ünü 6 günlük tedavide iyileştirdi.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 10:37
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Fransa’dan koronanın tedavisi konusunda sevindiren haber! Hastaların tamamı iyileşti

Fransız hükümeti tarafından yürütülen bir çalışmaya göre sıtma ilacı hidroksiklorokin (HCQ) ile azitromisinin Kovid-19 hastalarının tedavisinde etkili olduğu onaylandı.

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Fransa’dan koronanın tedavisi konusunda sevindiren haber! Hastaların tamamı iyileşti

UMUT VERİCİ SONUÇLAR

International Journal of Antimicrobial Agents'ta yayımlanan çalışmaya göre, bu kombinasyonla yapılan tedavi, 36 Kovid-19 hastasında önemli ve umut verici sonuçlar verdi.

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Fransa’dan koronanın tedavisi konusunda sevindiren haber! Hastaların tamamı iyileşti

"6 GÜNLÜK TEDAVİ İLE…"

Philippe Gautreta yönetiminde yürütülen çalışma, HCQ ve azitromisin kombinasyonunu alan hastaların tamamının test sonuçlarının negatif çıktığını ve 6 günlük tedaviyle virüsten iyileştiğini gösterdi. Çalışma ekibi "Bakteriyel süperenfeksiyonu önlemek amacıyla, hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalardan altısı, günlük elektrokardiyogram kontrolünde, ilk gün 500 mg, sonraki 4 gün 250'şer gram olmak üzere azitromisin aldı." dedi.

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Fransa’dan koronanın tedavisi konusunda sevindiren haber! Hastaların tamamı iyileşti

600 MG HİDROKSİKLOROKİN İLE TEDAVİ ETTİ

Son zamanlarda kamuya açıklanan bir çalışmada Gautreta ve araştırmacılardan oluşan ekibi, Mart'ın başından ortasına dek 20 hastayı bir hastanede günlük 600 mg hidroksiklorokin ile tedavi etti.

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Fransa’dan koronanın tedavisi konusunda sevindiren haber! Hastaların tamamı iyileşti

AZİTROMİSİN VERİLDİ

Koronavirüs hastalarına, hastaların semptomlarına göre, HCQ ve bakterilerle savaşana bir antibiyotik olan ve solunum yolu, cilt, kulak, göz ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi bakterilerin neden olduğu pek çok farklı enfeksiyonun tedavisinde kullanılan azitromisin verildi.