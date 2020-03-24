Fransa’dan koronanın tedavisi konusunda sevindiren haber! Hastaların tamamı iyileşti

AZİTROMİSİN VERİLDİ

Koronavirüs hastalarına, hastaların semptomlarına göre, HCQ ve bakterilerle savaşana bir antibiyotik olan ve solunum yolu, cilt, kulak, göz ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi bakterilerin neden olduğu pek çok farklı enfeksiyonun tedavisinde kullanılan azitromisin verildi.