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SON DAKİKA HABERİ | DSÖ'den korona virüs (Covid-19) için 2021'de "üçüncü dalga" uyarısı

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel mücadele özel temsilcisi Dr. David Nabarro, Avrupa ülkelerinin salgının ilk dalgasına tepkisiz kalmasının ardından ikinci dalganın yaşandığını belirterek, "Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek." uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 18:30
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SON DAKİKA HABERİ | DSÖ'den korona virüs Covid-19 için 2021'de üçüncü dalga uyarısı

Swissinfo internet sitesindeki habere göre, İsviçre'de Almanca yayın yapan "CH Media" grubuna konuşan Nabarro, Avrupa ve İsviçre'nin pandemiyle mücadelesini ağır şekilde eleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA HABERİ | DSÖ'den korona virüs Covid-19 için 2021'de üçüncü dalga uyarısı

Nabarro, dünyanın sayılı zengin ülkelerinden İsviçre'de bir arkadaşının Kovid-19'a yakalandıktan sonra ciddi şekilde hastalandığını ve gerekli tedaviyi almakta zorluk çektiğini belirtti.

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SON DAKİKA HABERİ | DSÖ'den korona virüs Covid-19 için 2021'de üçüncü dalga uyarısı

Salgınla mücadelede "gevşek" davranan Avrupa ülkelerinin virüsün yayılmasını kontrol etmede Asya'nın çok gerisinde olduğunu vurgulayan Nabarro, İsviçre'nin de salgında mücadelede önlemleri çok erken gevşeten ve ikinci dalgaya yeterince hazırlanmayan ülkeler arasında olduğunun altını çizdi.

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SON DAKİKA HABERİ | DSÖ'den korona virüs Covid-19 için 2021'de üçüncü dalga uyarısı

"SALGINA KARŞI GEREKLİ STRATEJİLER UYGULANMADI"

Nabarro, Avrupa'nın ilk dalgaya karşı tepkisinin yetersiz kaldığını ve ardından ikinci dalganın başladığını belirterek, "İlk dalganın kontrol altına alınmasından aylar sonra, yaz aylarında gerekli altyapının oluşturulmasında başarısız olundu ve şimdi ikinci bir dalga var. Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek." uyarısını yaptı.

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SON DAKİKA HABERİ | DSÖ'den korona virüs Covid-19 için 2021'de üçüncü dalga uyarısı

İsviçre'de, özellikle Fransızca konuşulan bölgelerde vaka sayılarının çok yüksek olduğunu anımsatan Nabarro, yetkililerin halkla salgına karşı gerekli stratejileri uygulamadığını belirtti.

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