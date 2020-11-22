SON DAKİKA HABERİ | DSÖ'den korona virüs (Covid-19) için 2021'de "üçüncü dalga" uyarısı

"SALGINA KARŞI GEREKLİ STRATEJİLER UYGULANMADI"

Nabarro, Avrupa'nın ilk dalgaya karşı tepkisinin yetersiz kaldığını ve ardından ikinci dalganın başladığını belirterek, "İlk dalganın kontrol altına alınmasından aylar sonra, yaz aylarında gerekli altyapının oluşturulmasında başarısız olundu ve şimdi ikinci bir dalga var. Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek." uyarısını yaptı.