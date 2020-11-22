Pompeii'deki kazılarda ortaya çıktı: 'Sıra dışı derecede iyi korunmuş'

Ayrıca genç adamın muhtemelen yünden yapılmış pilili tunik giydiği tahmin ediliyor. Tahmini 30 ila 40 yaşlarındaki diğer adamın ise özellikle göğüs bölgesi çevresinde daha güçlü bir kemik yapısına sahip olduğu ve aynı zamanda onun da bir tunik giydiği ifade edildi. Kalıntıların, villanın koridoru olabilecek bir yerde yatmış halde bulunduğu belirtildi.