Dünya dehşete düştü! Ceset tarlası...

Çin'in Wuhan kentinde bundan bir yıl önce ortaya çıkan ve dünyaya yayılan virüsle ilgili dehşete düşüren haberler geliyor. Virüsten en kötü etkilenen, en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'den gelen fotoğraflar dünyayı tam anlamıyla dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 08:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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