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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Dünya dehşete düştü! Ceset tarlası... Çin'in Wuhan kentinde bundan bir yıl önce ortaya çıkan ve dünyaya yayılan virüsle ilgili dehşete düşüren haberler geliyor. Virüsten en kötü etkilenen, en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'den gelen fotoğraflar dünyayı tam anlamıyla dehşete düşürdü. Giriş Tarihi: 23.11.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 08:34
Koronavirüs, yayılmaya ve dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Wuhan'da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan virüsle ilgili dehşete düşüren haberler geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak ABD'den gelen fotoğraflar dünyayı tam anlamıyla dehşete düşürdü. Çin'de bir havalimanında çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması ise büyük kaos yarattı. Ürküden br haber de Avrupa'dan geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
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Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüsten birbiri ardına korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Yüzyılın kabusu olan salgının sıfır noktası Çin'den gelen görüntüler büyük panik yarattı.
Görgü tanıklarının sosyal medyadan aktardığına göre, Çin'deki bir havalimanında çalışan bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun ardından önlem almak isteyen yetkililer, havalimanı genelinde test yapılmasını istedi ancak bunun üzerine kaos çıktı.
Korucuyu kıyafetler giymiş olan yetkililer, ülkenin finans merkezindeki Şanghay Pudong Uluslararası Havaalanı'nın içindeki bir bodrum katına büyük bir kalabalığı toplarken görüntülendi.