30 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu

ABD'de koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York'ta bulunan dünyaca ünlü Central Park'a sahra hastanesi kuruldu.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 21:21
  • 1
  • 47
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını yeni merkez üssü olan ABD'de etkisini arttırmaya devam ediyor.

  • 2
  • 47
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu

ABD, salgınla mücadele ve hastanelere olan talebin artması nedeniyle New York'ta bulunan Central Park'a bir sahra hastanesi kurdu.

  • 3
  • 47
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu

Doğu Harlem bölgesi dışında bulunan sahra hastanesinde 68 kişi tedavi edilebilecekken, hastanenin 48 saatten az bir sürede faaliyete geçmesi bekleniyor.

  • 4
  • 47
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu

Yetkililer, Central Park'ın Doğu Harlem bölgesine kurulan sahra hastanesinin yerinin, hastaneye yakın bir konumda bulunduğu için seçildiğini bildirdi.

  • 5
  • 47
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu

Cumartesi Virginia'dan hareket eden hastane gemisinin 1,000 yatak kapasitesi ile 24 saat içinde operasyonel hale gelerek, salgından dolayı yetersiz kalan New York'taki hastaneleri rahatlatması bekleniyor.