ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu
ABD'de koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York'ta bulunan dünyaca ünlü Central Park'a sahra hastanesi kuruldu.
Giriş Tarihi: 30.03.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 21:21
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu
ABD'deki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs nedeniyle hastane kuruldu