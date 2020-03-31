Çin ile ilgili bomba haber! Hayat normale dönmüştü... İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının bittiği ve hayatın normale döndüğü algısı oluşturmaya çalışan Çin ile ilgili ortaya çıkan gerçeği A Haber muhabiri Sadi Kaymaz açıkladı. Giriş Tarihi: 31.03.2020 08:12 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 08:14
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının bittiği ve hayatın normale döndüğü algısı oluşturmaya çalışan Çin ile ilgili ortaya çıkan gerçeği A Haber muhabiri Sadi Kaymaz açıkladı.
Kaymaz, "Vuhan son 5-6 günü 0 vaka ile geçirdi. Ama ilginç bir detay ortaya çıktı. 80 bine yakın hasta vardı. Bu hastalardan 30-40 bin kişinin virüs taşıdığı. Virüs testinin pozitif çıktığı ama hasta olmadığı bu yüzden de kesinleşmiş vaka olarak gösterilmediği belirtiliyor. " açıklamasında bulundu.
HER GÜN 500 AİLEYE KÜLLERİNİ GÖNDERİYORLAR
Çinliler, yetkililer tarafından gerçek rakamların saklandığını düşünüyor. Dailymail gazetesinde yayınlanan rapor, Çin'in pandemi kabul edilen koronavirüs konusunda yanlış bilgiler yaydığını ve gerçek ölü sayısını gizlediğini öne sürüyor.
40 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Vuhan'daki bir cenaze evinin, ölülerin küllerinin saklandığı özel vazolardan 5 bin adet sipariş vermiş olduğu bilgisinin sızdırılması, endişeleri daha da artırdı. İddialara göre Çin'de her gün 500 ve 3 bin 500 arasında aile cenaze teslim alıyor.
Vuhan'daki krematoryum verilerine göre koronavirüsü salgınında şehirde ölen kişi sayısı 40 binin üzerinde.