Çin ile ilgili bomba haber! Hayat normale dönmüştü...

Kaymaz, "Vuhan son 5-6 günü 0 vaka ile geçirdi. Ama ilginç bir detay ortaya çıktı. 80 bine yakın hasta vardı. Bu hastalardan 30-40 bin kişinin virüs taşıdığı. Virüs testinin pozitif çıktığı ama hasta olmadığı bu yüzden de kesinleşmiş vaka olarak gösterilmediği belirtiliyor. " açıklamasında bulundu.