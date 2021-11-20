SON DAKİKA | Fransa yine karşıtı! Halk sokağa indi...

Fransa'da 2018'de akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler hareketinin 3'üncü yıldönümü nedeniyle yüzlerce kişi tarafından başkent Paris'te protesto gösterisi düzenlendi.