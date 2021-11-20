21 Kasım 2021, Pazar
SON DAKİKA | Fransa yine karşıtı! Halk sokağa indi...
SON DAKİKA... Fransa'da yüzlerce kişi, Sarı Yelekliler hareketinin 3'üncü yıldönümünde protesto gösterisi düzenledi. Protestolar sırasında Paris'in 13. bölgesinde olan Place d'Italie'de kolluk kuvvetleri ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İşte ülkeden fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 20.11.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 00:16
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