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SON DAKİKA | Fransa yine karşıtı! Halk sokağa indi...

SON DAKİKA... Fransa'da yüzlerce kişi, Sarı Yelekliler hareketinin 3'üncü yıldönümünde protesto gösterisi düzenledi. Protestolar sırasında Paris'in 13. bölgesinde olan Place d'Italie'de kolluk kuvvetleri ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İşte ülkeden fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 20.11.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 00:16
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SON DAKİKA | Fransa yine karşıtı! Halk sokağa indi...

Fransa'da 2018'de akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler hareketinin 3'üncü yıldönümü nedeniyle yüzlerce kişi tarafından başkent Paris'te protesto gösterisi düzenlendi.

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SON DAKİKA | Fransa yine karşıtı! Halk sokağa indi...

Protesto sırasında kamu görevlisine hakaretten 2 kişi gözaltına alındı.

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SON DAKİKA | Fransa yine karşıtı! Halk sokağa indi...

Protesto sırasında vergileri, düşük emekli maaşlarını ve Fransızların sorunlarını bilmeyen politikacıları eleştiren Sarı Yelekliler, sık sık hükümet karşıtı slogan attı.

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SON DAKİKA | Fransa yine karşıtı! Halk sokağa indi...

Sarı Yeleklilerin sembolik figürlerinden Jerome Rodrigues'in yanı sıra hareketin ilk haftalarından bu yana protestolara katılan Orleans kentinden 68 yaşındaki Marie Huguet de göstericiler arasında olduğu görüldü.

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SON DAKİKA | Fransa yine karşıtı! Halk sokağa indi...

"Sarı yeleklilerin galip geleceğini düşündüğümüz için buradayız" ifadelerini kullanan Huguet, Fransa'yı dünyanın en çok vergilendirilen ülkesi olduğunu belirterek, Fransız siyasetçilerini vatandaşların sorunlarını bilmemekle suçladı.