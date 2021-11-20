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Haberler Galeri SON DAKİKA | Hollanda yangın yeri! Amsterdam ve Rotterdam'da Kovid-19 kısıtlamaları...

SON DAKİKA | Hollanda yangın yeri! Amsterdam ve Rotterdam'da Kovid-19 kısıtlamaları...

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ | Hollanda'da kabus sürüyor. Amsterdam'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları karşıtı gösteri iptal edilmesine rağmen kalabalık bir grup Dam meydanında toplanarak yürüyüş yaptı. Ayrıca Hollanda Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentinde Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride eylemcilerin havai fişek kullandığı ve yangın çıkardığı belirtildi. İşte ülkeden çarpıcı fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 20.11.2021 21:28 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 21:29
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SON DAKİKA | Hollanda yangın yeri! Amsterdam ve Rotterdam’da Kovid-19 kısıtlamaları...

Farklı grupların Amsterdam'da organize etmek istediği protesto dün Rotterdam kentine çıkan olaylar sebebiyle iptal edilmesine rağmen Dam meydanında toplanan yaklaşık bin kişilik gruba polis, yürüyüş boyunca eşlik etti.

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SON DAKİKA | Hollanda yangın yeri! Amsterdam ve Rotterdam’da Kovid-19 kısıtlamaları...

"Faşizme hayır", "QR diktatörlüğü hayır" sloganları atan göstericiler, "Benim hayatım benim kararım", "Biz denek değiliz", "Çocuklar bizim geleceğimiz, deney domuzları değil" yazılı dövizler taşıdı.

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SON DAKİKA | Hollanda yangın yeri! Amsterdam ve Rotterdam’da Kovid-19 kısıtlamaları...

Çok sayıda polisin görev aldığı ve geniş güvenlik önlemleri alınan gösteri, olaysız sona erdi.

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SON DAKİKA | Hollanda yangın yeri! Amsterdam ve Rotterdam’da Kovid-19 kısıtlamaları...

ROTTERDAM'DA GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI: 51 GÖZALTI

Hollanda Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentinde Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride eylemcilerin havai fişek kullandığı ve yangın çıkardığı belirtildi.

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SON DAKİKA | Hollanda yangın yeri! Amsterdam ve Rotterdam’da Kovid-19 kısıtlamaları...

Olaylarda en az bir polis arabası ateşe verilirken, diğer polis araçlarında da ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.