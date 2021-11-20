SON DAKİKA | Hollanda yangın yeri! Amsterdam ve Rotterdam'da Kovid-19 kısıtlamaları...

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ | Hollanda'da kabus sürüyor. Amsterdam'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları karşıtı gösteri iptal edilmesine rağmen kalabalık bir grup Dam meydanında toplanarak yürüyüş yaptı. Ayrıca Hollanda Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentinde Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride eylemcilerin havai fişek kullandığı ve yangın çıkardığı belirtildi. İşte ülkeden çarpıcı fotoğraflar...