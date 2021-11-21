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Haberler Galeri Apple, Instagram, Google ve YouTube ile çalışan iş insanı MichaeL Goguen'in 5 bin kadınlık haremi olduğu ortaya çıktı!

Apple, Instagram, Google ve YouTube ile çalışan iş insanı MichaeL Goguen'in 5 bin kadınlık haremi olduğu ortaya çıktı!

Instagram, Google, YouTube ve Apple gibi şirketlerle iş birliği yapan milyarder iş insanı ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. 135 sayfalık dava dosyasına göre, milyarderin 5 bin kadınlık hareminin olduğu ve isimlerini içeren gizli bir dosyası bulunduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 14:40
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Apple, Instagram, Google ve YouTube ile çalışan iş insanı MichaeL Goguen’in 5 bin kadınlık haremi olduğu ortaya çıktı!

Ünlü teknoloji milyarderi, kendisi hakkında 2016 yılında ortaya atılan cinsel istismar iddialarının ardından üst düzey işini kaybetmişti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı.

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Apple, Instagram, Google ve YouTube ile çalışan iş insanı MichaeL Goguen’in 5 bin kadınlık haremi olduğu ortaya çıktı!

Aralarında Apple, Instagram, Google ve YouTube'un da olduğu pek çok şirketle birlikte çalışan milyarder iş insanı MichaeL Goguen, ilişkiye girdiği 5 bin kadından oluşan "haremi"ni içeren bir liste hazırladı.

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Apple, Instagram, Google ve YouTube ile çalışan iş insanı MichaeL Goguen’in 5 bin kadınlık haremi olduğu ortaya çıktı!

SESSİZ KALMALARI İÇİN PARA ÖDEDİ
Goguen'in ilişkiye girdiği kadınların isimlerini Excel dosyasında sakladı. Onlara da sessiz kalmaları için yüklü miktarda para ödedi.

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Apple, Instagram, Google ve YouTube ile çalışan iş insanı MichaeL Goguen’in 5 bin kadınlık haremi olduğu ortaya çıktı!

Sequoia Capital adlı şirketin eski ortağı olan 57 yaşındaki Goguen kadınlardan oluşan 'haremini' yönetmeye yardım ettiklerini söyleyen dört eski çalışan tarafından dava edildi.

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Apple, Instagram, Google ve YouTube ile çalışan iş insanı MichaeL Goguen’in 5 bin kadınlık haremi olduğu ortaya çıktı!

BARIN BODRUM KATINDA REZALET
Gündeme bomba gibi düşen dava, ünlü yatırımcının, şu anda yaşadığı Montana'daki küçük bir kasaba olan Whitefish'te açtığı barın bodrum katında ve güvenli evlerde, kadınlarla buluştuğunu ortaya koydu.