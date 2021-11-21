Apple, Instagram, Google ve YouTube ile çalışan iş insanı MichaeL Goguen'in 5 bin kadınlık haremi olduğu ortaya çıktı!

Instagram, Google, YouTube ve Apple gibi şirketlerle iş birliği yapan milyarder iş insanı ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. 135 sayfalık dava dosyasına göre, milyarderin 5 bin kadınlık hareminin olduğu ve isimlerini içeren gizli bir dosyası bulunduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 14:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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