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Haberler Galeri Son dakika | Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar

Son dakika | Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Nisan şakası olarak sosyal medya da yayılan festivale binlerce kişinin katılması ile polis, katılımcıları tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile dağıttı.

Giriş Tarihi: 02.04.2021 06:46 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 06:46
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Son dakika | Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar
Sosyal medya üzerinden son birkaç gündür yapılan paylaşımlar ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Bois de la Cambre Parkı’nda 1 Nisan günü birden çok sahnenin kurulacağı ve ünlü Dj’lerin katılacağı “La Boum” adında bir müzik festivali düzenleneceği duyuruldu.
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Son dakika | Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN SAHNE ALACAĞI SÖYLENDİ
Paylaşımlarda festivalde, Covid-19 tedbirlerinin ise uygulanmayacağı belirtilirken, dünyaca ünlü Dj Calvin Harris ile Daft Punk grubunun son bir defaya mahsus bir araya gelerek sahne alacağı ifade edildi.

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Son dakika | Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar

1 NİSAN ŞAKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ancak festivalin yapılacağı gün, festivali organize ettiğini öne süren kişiler, bunun sadece 1 Nisan şakası olduğunu ifade ederek, sosyal medya üzerinden festivalin yapılmayacağını bildirdi. Sözde organizatörler, festivali 2022'ye ertelediklerini açıklayarak, "Boum ertelendi. Bir kez daha seni gafil avladık" dedi.

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Son dakika | Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar

20 BİN KİŞİ KATILACAĞINI BİLDİRDİ
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda yaklaşık 20 bin kişinin festivale katılacağını bildirmesi üzerine polis ve savcılar harekete geçti. Şaka olduğunun belirtilmesine rağmen çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 5 bin kişi Bois de la Cambre Parkı'na akın etti.

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Son dakika | Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar

Parkta geniş güvenlik önlemleri alan polis, ülke genelinde sert Covid-19 tedbirleri uygulanması ve 4'den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmemesi nedeni ile katılımcıları dağılmaları konusunda uyardı. Polisin uyarılarına kulak asmayan kalabalığa tazyikli su ve göz yaşatıcı gaz ile müdahale edildi. Parkta bulunan kalabalık ise, polise taş ve şişe atarak karşılık verdi.