Son dakika | Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar

1 NİSAN ŞAKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ancak festivalin yapılacağı gün, festivali organize ettiğini öne süren kişiler, bunun sadece 1 Nisan şakası olduğunu ifade ederek, sosyal medya üzerinden festivalin yapılmayacağını bildirdi. Sözde organizatörler, festivali 2022'ye ertelediklerini açıklayarak, "Boum ertelendi. Bir kez daha seni gafil avladık" dedi.



