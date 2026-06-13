Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı!
Endonezya'da yaşanan korkunç olay, bölgede büyük yankı uyandırdı. Dört çocuk annesi olduğu belirtilen 44 yaşındaki Elisabet Yamalau, evinin yakınındaki bahçede hayvanlarıyla ilgilenirken yaklaşık 7,8 metre uzunluğundaki dev bir pitonun saldırısına uğradı. Saatler sonra eşi tarafından aranan talihsiz kadın, dev yılanın ağzında sıkışmış halde bulundu.
Olay, Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde meydana geldi. Salı günü öğleden sonra büyükbaş hayvanlarıyla ilgilenmek için dışarı çıkan Elisabet Yamalau'dan uzun süre haber alınamadı.
ÇALILIKLARIN ARASINDAN ÇIKTI
Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre Elisabet, evinin yakınındaki tarım alanında çalıştığı sırada çalılıkların arasında gizlenen dev pitonun saldırısına uğradı.
İddiaya göre yılan önce kadının bacağına saldırdı. Ardından güçlü kaslarıyla vücudunu sararak hareket etmesini engelledi.
Pitonların avlanma yöntemi olarak bilinen bu saldırı tekniğinde yılan, avını zehirle değil, nefes almasını engelleyerek öldürüyor.
EŞİ AKŞAM SAATLERİNDE ARAMAYA ÇIKTI
44 yaşındaki kadının akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine eşi Benyamin Lanto endişelenmeye başladı.
52 yaşındaki adam, eşini bulabilmek için çevrede arama yaptı.
Ancak karşılaştığı manzara hayatı boyunca unutamayacağı türdendi.