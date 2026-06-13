Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı!

"Ancak yılanın içinden çıkarıldıktan sonra olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi." "Eşi, kurbanın bedeninin tahliye edilmesi için çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Daha sonra cenaze işlemleri için evine götürüldü."

İNSANLARI DA AVLAYABİLİYORLAR Uzmanlara göre Güneydoğu Asya'da yaygın olarak görülen ağsı pitonlar dünyanın en büyük yılan türleri arasında yer alıyor. Bu sürüngenler genellikle kuşlar, fareler, maymunlar, kediler, köpekler ve diğer yaban hayvanlarıyla besleniyor. Ancak nadir de olsa insanlar da hedef olabiliyor. Dev pitonlar avlarını önce vücutlarına sararak nefessiz bırakıyor, ardından bütün halde yutuyor.