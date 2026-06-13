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Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Endonezya'da yaşanan korkunç olay, bölgede büyük yankı uyandırdı. Dört çocuk annesi olduğu belirtilen 44 yaşındaki Elisabet Yamalau, evinin yakınındaki bahçede hayvanlarıyla ilgilenirken yaklaşık 7,8 metre uzunluğundaki dev bir pitonun saldırısına uğradı. Saatler sonra eşi tarafından aranan talihsiz kadın, dev yılanın ağzında sıkışmış halde bulundu.

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 1

Olay, Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde meydana geldi. Salı günü öğleden sonra büyükbaş hayvanlarıyla ilgilenmek için dışarı çıkan Elisabet Yamalau'dan uzun süre haber alınamadı.

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 2

ÇALILIKLARIN ARASINDAN ÇIKTI

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre Elisabet, evinin yakınındaki tarım alanında çalıştığı sırada çalılıkların arasında gizlenen dev pitonun saldırısına uğradı.

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 3

İddiaya göre yılan önce kadının bacağına saldırdı. Ardından güçlü kaslarıyla vücudunu sararak hareket etmesini engelledi.

Pitonların avlanma yöntemi olarak bilinen bu saldırı tekniğinde yılan, avını zehirle değil, nefes almasını engelleyerek öldürüyor.

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 4

EŞİ AKŞAM SAATLERİNDE ARAMAYA ÇIKTI

44 yaşındaki kadının akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine eşi Benyamin Lanto endişelenmeye başladı.

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 5

52 yaşındaki adam, eşini bulabilmek için çevrede arama yaptı.

Ancak karşılaştığı manzara hayatı boyunca unutamayacağı türdendi.

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 6

DEHŞET VEREN MANZARA!

Benyamin Lanto, evlerine yalnızca birkaç metre uzaklıkta duran dev pitonu fark etti.

Yaklaştığında ise eşinin hareketsiz bedeninin yarısının yılanın ağzının içinde olduğunu gördü.

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 7

Yerel kaynaklara göre Elisabet'in bedeninin bir kısmı hâlâ pitonun ağzındaydı.

Eşini kurtarmaya çalışan adam, eline aldığı kesici aletle pitona saldırdı.

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 8

ÇARESİZCE YILANI PARÇALADI

Benyamin Lanto, eşini kurtarabilmek için pitonu öldürdü ve yılanın başını kesti.

Ancak verdiği mücadele sonuç vermedi.

Yetkililere göre Elisabet Yamalau, eşi olay yerine ulaştığında çoktan hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 9

Çevrede yaşayan köylüler de olay yerine koşarak kadının bedeninin çıkarılmasına yardım etti.

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 10

POLİS OLAYI DOĞRULADI

Kuzey Maluku Emniyet Müdürü Adnan Wahyu Kashogi, saldırının evin yakınındaki bahçede meydana geldiğini açıkladı.

Kashogi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eşi, yaklaşık 7,8 metre uzunluğundaki bir pitonun saldırısına uğrayan eşini ölü olarak buldu. Kurbanın bedeninin bir kısmı hâlâ yılanın ağzının içindeydi."

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 11

"Ancak yılanın içinden çıkarıldıktan sonra olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi."

"Eşi, kurbanın bedeninin tahliye edilmesi için çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Daha sonra cenaze işlemleri için evine götürüldü."

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 12

İNSANLARI DA AVLAYABİLİYORLAR

Uzmanlara göre Güneydoğu Asya'da yaygın olarak görülen ağsı pitonlar dünyanın en büyük yılan türleri arasında yer alıyor.

Bu sürüngenler genellikle kuşlar, fareler, maymunlar, kediler, köpekler ve diğer yaban hayvanlarıyla besleniyor.

Ancak nadir de olsa insanlar da hedef olabiliyor.

Dev pitonlar avlarını önce vücutlarına sararak nefessiz bırakıyor, ardından bütün halde yutuyor.

Endonezya'da kayıp kadın dev pitonun ağzında yakalandı! 13

ENDONEZYA'DA BENZER OLAYLAR ARTIYOR

Son yıllarda Endonezya'dan benzer haberler sık sık gelmeye başladı.

Geçen yıl da 55 yaşındaki Wa Siti isimli bir kadın, bahçesinde sebze toplarken yaklaşık 7 metre uzunluğundaki bir pitonun saldırısına uğramıştı.

Eve dönmeyen kadını aramaya çıkan oğlu, annesini yılan tarafından yutulurken bulmuştu.

Polis açıklamasına göre Wa Siti'nin başı pitonun ağzının içindeydi ve olay yerine ulaşıldığında hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden gelen görüntülerde köylülerin el fenerleri ve palalarla yılanın başını keserek kadının bedenini çıkarmaya çalıştıkları görülmüştü.

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