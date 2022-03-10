10 Mart 2022, Perşembe
Savaştan kaçanların gözü Türkiye’de! A Haber sınır hattında
Son dakika Ukrayna haberi... Türkiye savaşın tarafları Rusya ve Ukrayna'yı Antalya'da aynı masada buluşturdu. Antalya'daki zirve umut yolcuğunu sona erdirecek mi? Savaşın mağdurlarının gözü Türkiye'den gelecek haberde. Peki Polonya Ukrayna sınırında son durum ne? A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları sıcak bölgeden aktardı.
Giriş Tarihi: 10.03.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 12:10
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