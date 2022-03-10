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Savaştan kaçanların gözü Türkiye’de! A Haber sınır hattında

Son dakika Ukrayna haberi... Türkiye savaşın tarafları Rusya ve Ukrayna'yı Antalya'da aynı masada buluşturdu. Antalya'daki zirve umut yolcuğunu sona erdirecek mi? Savaşın mağdurlarının gözü Türkiye'den gelecek haberde. Peki Polonya Ukrayna sınırında son durum ne? A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları sıcak bölgeden aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 12:10
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Savaştan kaçanların gözü Türkiye’de! A Haber sınır hattında

Rusya Ukrayna savaşının 15. gününde savaş mağdurlarının göç yolculuğu sürüyor.

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Savaştan kaçanların gözü Türkiye’de! A Haber sınır hattında

Savaşta barış umudu, Türkiye'de yapılacak üçlü zirvede. Savaştan kaçanların gözü ise Türkiye'den gelecek olan haberde.

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Savaştan kaçanların gözü Türkiye’de! A Haber sınır hattında

Yetişkin veya çocuk ayırt etmeyen savaşın mağdurları; Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş bölgelerinden kaçarak Polonya'ya sığınıyor.

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Savaştan kaçanların gözü Türkiye’de! A Haber sınır hattında

İşte bölgede son durum...

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Savaştan kaçanların gözü Türkiye’de! A Haber sınır hattında