10 Mart 2022, Perşembe
Rusya Ukrayna savaşında yürek burkan görüntüler! Burası mağdurların son çıkış kapısı
Rusya Ukrayna savaşında 15 gün geride kaldı. Savaşta barış umudu, Türkiye'de yapılacak üçlü zirvede. Yetişkin veya çocuk ayırt etmeyen savaşın mağdurları; Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş bölgelerinden kaçarak Polonya'ya sığınıyor. Ukraynalılar'a, Korczowa'da bulunan Toplama Merkezinde barınma veya taleplerine göre yer değişikliği imkanı sunuluyor. Bu imkanlardan yararlanmak için günlerce, haftalarca veya aylarca beklemek istemeyen Ukraynalılar, soluğu toplama merkezine 25-30 kilometre mesafedeki Przemysl'de bulunan Plac Legionow tren garında alıyor. Plac Legionow İstasyonu, Ukraynalılar'ın adeta umut istasyonuna dönmüş durumda.
Giriş Tarihi: 10.03.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 09:09
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