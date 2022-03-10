Rusya Ukrayna savaşında yürek burkan görüntüler! Burası mağdurların son çıkış kapısı

ULAŞIM ARAÇLARI İMKANSIZ OLDU

Çünkü, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Korczowa, Przemsyl ve Medyka bölgelerinde bir noktadan bir noktaya geçiş neredeyse imkansız hale geldi. Özel aracınız yoksa sınıra yakın bölgelerde taksi veya başka bir ulaşım aracı bulmanız neredeyse imkansız. Öte yandan, bir grup İtalya vatandaşı da tren garı önünde eylem gerçekleştirdi.