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Rusya Ukrayna savaşında yürek burkan görüntüler! Burası mağdurların son çıkış kapısı

Rusya Ukrayna savaşında 15 gün geride kaldı. Savaşta barış umudu, Türkiye'de yapılacak üçlü zirvede. Yetişkin veya çocuk ayırt etmeyen savaşın mağdurları; Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş bölgelerinden kaçarak Polonya'ya sığınıyor. Ukraynalılar'a, Korczowa'da bulunan Toplama Merkezinde barınma veya taleplerine göre yer değişikliği imkanı sunuluyor. Bu imkanlardan yararlanmak için günlerce, haftalarca veya aylarca beklemek istemeyen Ukraynalılar, soluğu toplama merkezine 25-30 kilometre mesafedeki Przemysl'de bulunan Plac Legionow tren garında alıyor. Plac Legionow İstasyonu, Ukraynalılar'ın adeta umut istasyonuna dönmüş durumda.

Giriş Tarihi: 10.03.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 09:09
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Rusya Ukrayna savaşında yürek burkan görüntüler! Burası mağdurların son çıkış kapısı

Rusya-Ukrayna savaşında 15 gün geride kalırken, tüm gözler Türkiye'de yapılacak Rusya Ukrayna Türkiye Üçlü Zirvesine çevrildi. Savaş bölgelerinden kaçarak Polonya'ya sığınan Ukraynalıların yoğunlukla bulunduğu Korczowa'da bulunan Toplama Merkezinde ise endişeli bekleyiş sürüyor.

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Rusya Ukrayna savaşında yürek burkan görüntüler! Burası mağdurların son çıkış kapısı

Barınma merkezinde beklemek istemeyen Ukraynalılar, umut istasyonu ise Przemysl'de bulunan Plac Legionow tren garı oldu. Buraya gelerek bir umut Polonya'nın diğer şehirlerine veya diğer Avrupa ülkelerine bilet bakan Ukraynalılar için tren garında da bir seferberlik başlatılmış durumda.

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Rusya Ukrayna savaşında yürek burkan görüntüler! Burası mağdurların son çıkış kapısı

GÖZLER SEFER TAKİP EKRANINDA
Genç, yaşlı, engelli bireylerin koridorlarında ve salonunda yerlerde yattığı tren garının Sefer Takip Ekranının önü ise hiç boş kalmıyor.

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Rusya Ukrayna savaşında yürek burkan görüntüler! Burası mağdurların son çıkış kapısı
Şanslı olan Ukraynalılar sefer saatinin gelmesini dört gözle ekrandan takip ederken, onlar kadar şanslı olamayan sığınmacılar ise Sefer Takip ekranına yeni bir sefer yansısın diye dua ediyor. Umuda yolculuğa Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş noktalarında başlayan Ukraynalılar'ı, Polonya'ya geçtikten sonra da zorlu bir süreç bekliyor.
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Rusya Ukrayna savaşında yürek burkan görüntüler! Burası mağdurların son çıkış kapısı

ULAŞIM ARAÇLARI İMKANSIZ OLDU
Çünkü, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Korczowa, Przemsyl ve Medyka bölgelerinde bir noktadan bir noktaya geçiş neredeyse imkansız hale geldi. Özel aracınız yoksa sınıra yakın bölgelerde taksi veya başka bir ulaşım aracı bulmanız neredeyse imkansız. Öte yandan, bir grup İtalya vatandaşı da tren garı önünde eylem gerçekleştirdi.