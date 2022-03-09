09 Mart 2022, Çarşamba
Savaşın 14. gününde ürküten gelişme! Ağır silahlar bölgeye nakledildi
Rusya Ukrayna savaşında 14. gün. Barış seslerinin henüz yükselmediği savaşın dozu giderek artıyor. Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çatışmaların yaşandığı kentlere Kırım'dan zırhlı trenlerle ağır silahlar gönderdi. Kameralara yansıyan görüntüler hakkında Rus yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.
Giriş Tarihi: 09.03.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 09:48
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