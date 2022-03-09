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Savaşın 14. gününde ürküten gelişme! Ağır silahlar bölgeye nakledildi

Rusya Ukrayna savaşında 14. gün. Barış seslerinin henüz yükselmediği savaşın dozu giderek artıyor. Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çatışmaların yaşandığı kentlere Kırım'dan zırhlı trenlerle ağır silahlar gönderdi. Kameralara yansıyan görüntüler hakkında Rus yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Giriş Tarihi: 09.03.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 09:48
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Savaşın 14. gününde ürküten gelişme! Ağır silahlar bölgeye nakledildi

Ukrayna'ya saldırılarına devam eden Rusya, hem kendi topraklarından hem de Belarus'tan ağır silahlar naklederek, Kırım'dan da Ukrayna'nın güney kentlerine zırhlı trenlerle silahlar gönderdi.

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Savaşın 14. gününde ürküten gelişme! Ağır silahlar bölgeye nakledildi

Ağır silahların taşındığı trenlerden birine ait sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Rusya'nın Kırım'daki askeri birliklerinden roket, ağır zırhlı araçlar ve hafif silahlar gönderdiği ifade edildi.

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Savaşın 14. gününde ürküten gelişme! Ağır silahlar bölgeye nakledildi

Rus askerleri tarafından korunan trenlere yüklenen silahların ise Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol kentine gönderildiği belirtildi.

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Savaşın 14. gününde ürküten gelişme! Ağır silahlar bölgeye nakledildi

Trenlere, Sovyetler yapımı ZU-23-2 tipi makineli uçaksavar toplarının da bulunması dikkat çekti. "Amur" ve "Baykal" olarak isimlendirilen trenlerin ne kadar silah taşıdığı konusunda kesin bilgi edinilemezken, Rusya Savunma Bakanlığı da silah taşıyan Rus trenleri hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

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Savaşın 14. gününde ürküten gelişme! Ağır silahlar bölgeye nakledildi