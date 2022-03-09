Savaşın 14. gününde ürküten gelişme! Ağır silahlar bölgeye nakledildi

Trenlere, Sovyetler yapımı ZU-23-2 tipi makineli uçaksavar toplarının da bulunması dikkat çekti. "Amur" ve "Baykal" olarak isimlendirilen trenlerin ne kadar silah taşıdığı konusunda kesin bilgi edinilemezken, Rusya Savunma Bakanlığı da silah taşıyan Rus trenleri hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.