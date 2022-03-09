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Haberler Galeri Yüzde bazında AB'nin ham petrol ithal ettiği ülkeler hangisi? En çok petrol ve gaz sahibi ülke hangisi?

Yüzde bazında AB'nin ham petrol ithal ettiği ülkeler hangisi? En çok petrol ve gaz sahibi ülke hangisi?

Rusya ve Ukrayna savaşı 14. gününde geride kalırken ABD'den Rusya'ya yönelik enerji ve petrol yasakları geldi. Silahların konuştuğu savaşa enerji krizi damga vurdu ve petrol ile doğal gaz fiyatları dünya genelinde yükseldi. Öte yandan Dünyadaki ham petrol rezervlerinin miktarı 1.483 trilyon varili buluyor, bunların yüzde 54'ü Orta Doğu'da, yüzde 22'si ise Latin Amerika'da yer alıyor. Peki savaşın kapısına dayandığı AB hangi ülkelerden ne kadar petrol ithal ediyor? En çok petrol ve gaz sahibi ülke hangisi?

A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 09:17
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Yüzde bazında AB’nin ham petrol ithal ettiği ülkeler hangisi? En çok petrol ve gaz sahibi ülke hangisi?

Doğu Avrupa'nın kıyısında yaşanan savaş enerji fiyatlarını vurdu. Doğalgaz ve petrol fiyatları zirveleri görürken ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararı fiyatlar konusunda yeni korkuları doğurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüzde bazında AB’nin ham petrol ithal ettiği ülkeler hangisi? En çok petrol ve gaz sahibi ülke hangisi?

AB'nin enerji konusunda ne hamle yapacağı da merak konusu oldu. Yüzde bazında AB'nin ham petrol ithal ettiği ülkeler hangisi? İşte tüm detaylar…

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Yüzde bazında AB’nin ham petrol ithal ettiği ülkeler hangisi? En çok petrol ve gaz sahibi ülke hangisi?

RUSYA 26,9

IRAK 9

NİJERYA 7,9

SUUDİ ARABİSTAN 7,7

KAZAKİSTAN 7,3

NORVEÇ 7

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Yüzde bazında AB’nin ham petrol ithal ettiği ülkeler hangisi? En çok petrol ve gaz sahibi ülke hangisi?

LİBYA 6,2

ABD 5,3

İNGİLTERE 4,9

AZAERBAYCAN 4,5

CEZAYİR 2,4

DİĞER 10,9

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Yüzde bazında AB’nin ham petrol ithal ettiği ülkeler hangisi? En çok petrol ve gaz sahibi ülke hangisi?

PETROL REZERVLERİ

MİLYON VARİL

VENEZUELLA 302.809

SUUDİ ARABİSTAN 266.260

İRAN 155.600

IRAK 147.223

KUVEYT 101.500

BAE 97.800