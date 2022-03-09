Yüzde bazında AB'nin ham petrol ithal ettiği ülkeler hangisi? En çok petrol ve gaz sahibi ülke hangisi?

Rusya ve Ukrayna savaşı 14. gününde geride kalırken ABD'den Rusya'ya yönelik enerji ve petrol yasakları geldi. Silahların konuştuğu savaşa enerji krizi damga vurdu ve petrol ile doğal gaz fiyatları dünya genelinde yükseldi. Öte yandan Dünyadaki ham petrol rezervlerinin miktarı 1.483 trilyon varili buluyor, bunların yüzde 54'ü Orta Doğu'da, yüzde 22'si ise Latin Amerika'da yer alıyor. Peki savaşın kapısına dayandığı AB hangi ülkelerden ne kadar petrol ithal ediyor? En çok petrol ve gaz sahibi ülke hangisi?