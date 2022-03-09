Rus tankı Ukrayna birliklerini böyle vurdu! İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Son dakika Ukrayna haberi... Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya - Ukrayna savaşının 14. gününde bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'da Rus tankının Ukrayna güçlerine ateş açtığı anlar kameraya yansıdı. Rus ordusu Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları da vurdu. İşte savaştan sıcak görüntüler...