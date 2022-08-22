ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı! Büyük Seul korunacak | Tanklar sahaya indi

ABD, Kuzey Kore tehlikesiyle baş başa olan müttefiki Güney Kore ile dev bir tatbikata başladı. Büyük Seul'ün korunması için yapılan plan doğrultusunda başlayan tatbikata ABD savaş jetlerinin de katılması bekleniyor. Son zamanlarda yapılan en büyük tatbikat olduğu belirtilirken, bitiş tarihi de açıklandı.