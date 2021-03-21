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Aslanlar karşı karşıya! O anlar objektiflere yansıdı! Karda birbirlerini kovalayıp...

ABD'nin Kolorado eyaletinde kar yağdı bir hayvanat bahçesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Aslanlar oyunlar oynadı kışın son zamanlarında karın tadını çıkardı. İşte o anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2021 08:41 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 08:43
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Aslanlar karşı karşıya! O anlar objektiflere yansıdı! Karda birbirlerini kovalayıp...

ABD'nin Kolorado eyaletinde bir hayvanat bahçesindeki aslanların karda eğlendikleri görüntüler objektiflere yansıdı.

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Aslanlar karşı karşıya! O anlar objektiflere yansıdı! Karda birbirlerini kovalayıp...

Kolorado'daki Denver Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar ABD'de yaşanan şiddetli fırtına sonrası karın son demlerinde oyun oynadılar.

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Aslanlar karşı karşıya! O anlar objektiflere yansıdı! Karda birbirlerini kovalayıp...

Birbirlerini kovaladılar, kayalara tırmandılar.

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Aslanlar karşı karşıya! O anlar objektiflere yansıdı! Karda birbirlerini kovalayıp...

Hafta sonu meydana gelen şiddetli fırtına Kolorado eyaletinde on binlerce kişiyi etkilemişti.

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Aslanlar karşı karşıya! O anlar objektiflere yansıdı! Karda birbirlerini kovalayıp...