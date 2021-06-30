30 Haziran 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Putin açık açık Batı'ya meydan okudu: Gemiyi batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı çıkmazdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl Rus halkının sorduğu soruları yanıtladığı, "Direkt Hat" programında Kırım açıklarında İngiliz savaş gemisi ile yaşanan olayı "provokasyon" olarak nitelendirdi. Putin, "İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda yalnızca İngilizler değil, ABD'liler de vardı. Zira İngiliz gemisi karasularımıza sabah saat 7.30'da girdikten sonra NATO askeri üslerinin birinden, sanırım Yunanistan, Girit'teki bir üsten ABD stratejik keşif uçağı havalandı. Bununla ilgili rapor sunduk. O gemiyi batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine gelinmezdi" dedi.
Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 16:21
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18