Putin açık açık Batı'ya meydan okudu: Gemiyi batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı çıkmazdı

"DAHA UZUN SÜRE KORUMAYI DİKKATE ALARAK TERCİH YAPTIM VE SPUTNİK V AŞISI OLDUM"

Rusya lideri Putin, Rus bilim insanlarının geliştirdiği korona virüs aşısını yaptırdığını hatırlatırken, şu ana kadar hangi aşıyı yaptırdığını açıklamamasının nedenini ise, "Rekabet avantajı sağlamamak için hangi aşıyı vurulduğumu açıklamıyordum. Sputnik V aşısı olduğumu söyleyebilirim. İki dozdan sonra da hiçbir yan etki oluşmadı. Antikor seviyem yüksek. Umarım ülkemizdeki vatandaşların çoğu, aşı oldum dediysem, bunun öyle olduğunu anlamıştır. Bu seviyedeki insanlar küçük hileler yapmaz" şeklinde yanıtladı.