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Haberler Galeri Putin açık açık Batı'ya meydan okudu: Gemiyi batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı çıkmazdı

Putin açık açık Batı'ya meydan okudu: Gemiyi batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı çıkmazdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl Rus halkının sorduğu soruları yanıtladığı, "Direkt Hat" programında Kırım açıklarında İngiliz savaş gemisi ile yaşanan olayı "provokasyon" olarak nitelendirdi. Putin, "İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda yalnızca İngilizler değil, ABD'liler de vardı. Zira İngiliz gemisi karasularımıza sabah saat 7.30'da girdikten sonra NATO askeri üslerinin birinden, sanırım Yunanistan, Girit'teki bir üsten ABD stratejik keşif uçağı havalandı. Bununla ilgili rapor sunduk. O gemiyi batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine gelinmezdi" dedi.

Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 16:21
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Putin açık açık Batı'ya meydan okudu: Gemiyi batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı çıkmazdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle düzenlenmeyen "Direkt Hat" programında bu yıl yaklaşık 2 milyon kişinin sorduğu sorular arasında seçilen soruları yanıtladı.

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Putin açık açık Batı'ya meydan okudu: Gemiyi batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı çıkmazdı

Ülkedeki korona virüs salgınından komşu ülkeler arasında yaşanan gerilime kadar birçok farklı konuda soruları yanıtlayan Putin, özellikle Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaklaşımlarını eleştirdi.

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Putin açık açık Batı'ya meydan okudu: Gemiyi batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı çıkmazdı

Ülkesinde artan vakalara rağmen zorunlu aşılama programlarına karşı olduğunu ifade eden Putin, "Zorunlu aşılamaya karşı çıkmaya devam ediyorum. Bölgelerin yönetimleri, belirli kategorilerdeki vatandaşlara aşı zorunluluğu getirme hakkına sahip. Salgının yayılmasının önlenmesi, yalnızca aşılama yardımıyla sağlanabilir. Yaklaşık 23 milyon Rusya vatandaşı aşılandı, trajik sonuçlarla karşılaşmadık. İnsanlar konudan anlamayıp söylentiler yayanları değil, konunun uzmanlarını dinlemeli. Herkes aşısını olmalı" dedi.

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Putin açık açık Batı'ya meydan okudu: Gemiyi batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı çıkmazdı

Korona virüs salgınından dolayı Rus toplumunda yaşanan sorunlara karşı tedbirler aldıklarını dile getiren Putin, "Post-Korona virüs rehabilitasyon sistemine büyük bir kaynak aktarıyoruz ve gerekli ekipmanlar için bir anlaşma imzalayacağız. Solunum organlarını ve diğer vücut sistemlerini etkileyen Covid-19'un ardından rehabilitasyon sürecinden geçmek için özel ekipmana ihtiyacımız var. Kaynak halihazırda aktarıldı ve çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

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Putin açık açık Batı'ya meydan okudu: Gemiyi batırsaydık bile 3. Dünya Savaşı çıkmazdı

"DAHA UZUN SÜRE KORUMAYI DİKKATE ALARAK TERCİH YAPTIM VE SPUTNİK V AŞISI OLDUM"
Rusya lideri Putin, Rus bilim insanlarının geliştirdiği korona virüs aşısını yaptırdığını hatırlatırken, şu ana kadar hangi aşıyı yaptırdığını açıklamamasının nedenini ise, "Rekabet avantajı sağlamamak için hangi aşıyı vurulduğumu açıklamıyordum. Sputnik V aşısı olduğumu söyleyebilirim. İki dozdan sonra da hiçbir yan etki oluşmadı. Antikor seviyem yüksek. Umarım ülkemizdeki vatandaşların çoğu, aşı oldum dediysem, bunun öyle olduğunu anlamıştır. Bu seviyedeki insanlar küçük hileler yapmaz" şeklinde yanıtladı.