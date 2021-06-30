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Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu

Dünyanın en sıra dışı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de krizler peş peşe geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un verdiği bir tepki itiraf niteliği taşırken, "kabiliyetsizlik" ve "pasif kalıp kendilerini korumaya çalışmakla" suçlanan yetkililer işlerinden oldu. Uzmanlar, yaşanan olayları Kim'in koronavirüs iddiasının yalan olduğuna işaret ettğini söyledi.

Giriş Tarihi: 30.06.2021 17:34
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Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "kamu güvenliğini etkileyen büyük koronavirüs olayı" nedeniyle birkaç parti yetkilisinin görevine son verdi. Kim'in tepkisi, koronavirüs salgının ülkenin kurduğu 'savunma hattı'nı aşmış olabileceği endişesi yarattı.

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Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu
Devletin haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, Politbüro toplantısında, "Organizasyonel, materyel, bilimsel ve teknolojik önlemler için çağrılar yapan önemli parti kararlarını dikkate almayarak yetkililer büyük bir kazaya yol açtı ve ülke ile halkının güvenliği için büyük bir risk yarattı. Bu önlemler dünyada süren sağlık krizine karşı atılmış epidemi karşıtı adımlardı" dedi.
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Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu
Kim, salı günü yapılan toplantıda parti yetkililerini "kabiliyetsizlik" ve "pasif kalıp kendilerini korumaya çalışmakla" suçladı.
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Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu
KCNA meydana gelen kazanın ne olduğuyla ilgili detay sunmazken, uzmanlar Kim'in tepkisinin ülkede artık koronavirüs göründüğüne işaret ettiğini dile getirdi.
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Kuzey Kore'de büyük kriz! Hepsini kapının önüne koydu
Kuzey Kore pandeminin başında Çin ve Rusya ile sınırlarını kapadı, uluslararası hava seyahatini durdurdu ve ülke içi seyahati de minimuma indirdi. Pyongyang, Dünya Sağlık Örgütü'ne 30 bin test yaptığını ve hiç vakaya rastlamadığını bildirdi. Bu açıklamaya uluslararası kamuoyu şüpheyle yaklaşmıştı.