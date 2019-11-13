Plastik şişeleri tek tek toplayıp yaptı! Kimse beklemiyordu... Kanadalı girişimci Robert Bezeau, çevreye atılan plastik şişeleri tek tek topladı ve herkesi şaşırtan bir işe imza attı. İşte atık plastik şişelerden yaptığıyla herkese örnek olmaya çalışan Kanadalı girişimcinin ilginç fikri. Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:46
Kanadalı girişimci Robert Bezeau her gün çevresinde oraya buraya atılmış yüzlerce plastik şişe görmekten sıkılıyor ve bunları geri dönüştürmek için farklı bir yol bulmaya karar veriyor. Bunun için Bocas del Toro, Panama'ya giden Bezeau burada tamamı plastik şişelerden oluşan bir köy kurmaya karar veriyor. Bu köyün ana amacı bir yandan çevreyi kirleten plastik şişelerin sayısını azaltırken diğer yandan da atık plastik şişeleri yeni bir form içinde kullanarak geri dönüşümünü sağlamak.
Robert yayınladığı mesajda şunu ifade ediyor: Dünyanın atık plastik şişeleri farklı şekillerde kullanabileceğimizin farkına varmasını istiyorum.
Peki nasıl kullanabiliriz atık plastik şişeleri? Robert şu şekilde sıralamış: Ev yalıtımı yapmak Doğal felaketler sonrasında hızlı geçici barınaklar inşa etmek Çiftlik hayvanları için barınaklar inşa etmek Yüzme havuzları inşa etmek Su depoları inşa etmek Atık tankları yapmak Tarımsal sulama sistemleri kurmak Ticari ambarlar yapmak Ahırlar inşa etmek Yollar yapmak
Yapım aşamasından çok sıra dışı bir görüntü ortaya çıksa da bittikten sonra atık şişelerle yapılan evlerin sıradan bir evden hiçbir farkı yok. Ancak bu girişim sadece evler yapmakla ilgilenmiyor, buradaki asıl amaç dünyamızın içinde bulunduğu trajik durumun farkına varılması ve plastik atık miktarının azaltılmasının ne kadar büyük önem taşıdığı. Girişimin internet sitesinde dünya genelindeki plastik atık sorununun tarihsel süreci de analiz edilmiş. Sonuç olarak bugün karşı karşıya kaldığımız plastik atık sorununun tarih boyunca insan oğlunun yaşadığı en büyük sorunlardan biri olduğu görülmüş.
1978: Coca Cola ve Pepsi dünyayı 2 litrelik PET şişelerle tanıştırdı. O zamanlar herkes bunun son derece fantastik ve harika bir buluş olduğunu düşündü. Bu şişeler düşünce kırılmıyordu, defalarca açılıpı kapatılabiliyordu ve piknik, kamp, vb. yerler için son derece uygundu. Ancak cam şişelerin geri dönüşümüne büyük özen gösteren, bu şişeleri depozitolu olarak veren firmalar plastik şişeler için aynı özeni göstermiyordu. Tabiri caiz ise geri dönüşüm konusunda insanlık ve dünya için sorumluluklarını yerine getirmiyorlardı. Artık şişelerin geri toplanması ve fabrikalara götürülmesi onlar için önemli değildi, tek yönlü bir satış başlamıştı.