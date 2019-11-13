Plastik şişeleri tek tek toplayıp yaptı! Kimse beklemiyordu...

1978: Coca Cola ve Pepsi dünyayı 2 litrelik PET şişelerle tanıştırdı. O zamanlar herkes bunun son derece fantastik ve harika bir buluş olduğunu düşündü. Bu şişeler düşünce kırılmıyordu, defalarca açılıpı kapatılabiliyordu ve piknik, kamp, vb. yerler için son derece uygundu. Ancak cam şişelerin geri dönüşümüne büyük özen gösteren, bu şişeleri depozitolu olarak veren firmalar plastik şişeler için aynı özeni göstermiyordu. Tabiri caiz ise geri dönüşüm konusunda insanlık ve dünya için sorumluluklarını yerine getirmiyorlardı. Artık şişelerin geri toplanması ve fabrikalara götürülmesi onlar için önemli değildi, tek yönlü bir satış başlamıştı.