04 Ağustos 2021, Çarşamba
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İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!
İskoçya'da hükümet, nüfusu her geçen gün azalan ve yaşamın yok olmasından endişe duyduğu Outer Hebrid bölgesindeki North Uist adasına yerleşecek kişiler için yeni planını açıkladı. Plana göre adaya gelenlere 50 bin sterlin verilecek.
Giriş Tarihi: 04.08.2021 02:08 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 02:09
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İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!
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İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!
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İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!
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- 8
İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!
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- 8
İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!