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Haberler Galeri İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!

İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!

İskoçya'da hükümet, nüfusu her geçen gün azalan ve yaşamın yok olmasından endişe duyduğu Outer Hebrid bölgesindeki North Uist adasına yerleşecek kişiler için yeni planını açıkladı. Plana göre adaya gelenlere 50 bin sterlin verilecek.

Giriş Tarihi: 04.08.2021 02:08 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 02:09
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İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!
İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!

İskoçya, nüfusun azalmasını engellemeye yönelik bir plan kapsamında, önümüzdeki beş yıl içinde Outer Hebrid bölgesindeki North Uist adasına yerleşecek kişiler aradığını açıkladı.

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İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!
İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!

Hükümet, programa 5 milyon sterlin bütçe ayırdığını bildirilirken 100 kişi ya da aileye adaya yerleşmeleri için 50 bin sterlin (580 bin TL) verileceği belirtildi.

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İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!
İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!

Yaşamı daha aktif hale getirmek amacıyla önümüzdeki beş yıl içerisinde adaya yerleşecek kişilere 50 bin sterlin (580 bin TL) vereceğini açıklayan hükümet, plan için 100 kişiye toplam 5 milyon sterlin bütçe ayırdığını belirtti.

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İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!
İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!

Son 10 yılda yaşadığı göç nedeniyle nüfusu gittikçe azalan adaya yerleşecek kişilere verilecek 50 bin sterlinin çalışma çağındaki yetişkinlere ya da ailelere verileceği belirtildi.

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İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!
İskoç hükümeti açıkladı: Bu adaya gelenlere 50 bin sterlin veriliyor!

Kişilerin bu parayla adada ev alabileceği ve iş kurabileceği bildirilirken, halihazırda adada yaşayan ve kalacağını belirten kişilere de verilebileceği aktarıldı.