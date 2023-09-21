21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Komşu basını duyurdu! Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: 3 kritik tarih netleşti

Komşu basını duyurdu! Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: 3 kritik tarih netleşti

BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Türkiye rüzgarı estiren Başkan Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi komşu basınının bir numaralı gündem maddesi olurken, Yunan gazetesi Kathimerini iki liderin görüşmesinde "olumlu hava"nın devam ettirilmek istendiğine dikkat çekti. Yunan gazete çizilen yol haritası ile ilgili değerlendirmede bulunurken, söz konusu haritaya göre 3 önemli tarihe dikkat çekildi.

Giriş Tarihi: 21.09.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 08:23
  • 1
  • 20
Komşu basını duyurdu! Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: 3 kritik tarih netleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla 20 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Komşu basını duyurdu! Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: 3 kritik tarih netleşti

İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerini belirtti. Liderler, dışişleri bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ekim ortasındaki toplantıları; Kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecek.

  • 3
  • 20
Komşu basını duyurdu! Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: 3 kritik tarih netleşti

İki lider ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olguları da ele alındı.

  • 4
  • 20
Komşu basını duyurdu! Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: 3 kritik tarih netleşti

İki lider, sivil koruma alanındaki ikili iş birliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı. Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağlandı.

  • 5
  • 20
Komşu basını duyurdu! Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: 3 kritik tarih netleşti

Görüşme ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etmişlerdir. Buna göre, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasındaki toplantıları, kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir."