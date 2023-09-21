21 Eylül 2023, Perşembe
Komşu basını duyurdu! Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: 3 kritik tarih netleşti
BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Türkiye rüzgarı estiren Başkan Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi komşu basınının bir numaralı gündem maddesi olurken, Yunan gazetesi Kathimerini iki liderin görüşmesinde "olumlu hava"nın devam ettirilmek istendiğine dikkat çekti. Yunan gazete çizilen yol haritası ile ilgili değerlendirmede bulunurken, söz konusu haritaya göre 3 önemli tarihe dikkat çekildi.
Giriş Tarihi: 21.09.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 08:23
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