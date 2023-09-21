Komşu basını duyurdu! Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: 3 kritik tarih netleşti

Görüşme ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etmişlerdir. Buna göre, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasındaki toplantıları, kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir."