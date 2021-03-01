Metroda sakız çiğneyen tutuklanıyor! Turistleri şoke eden olay

Dünyanın bazı ülkelerinde yasaklanmış ve kanuna dökülmüş ilginç kurallar görenleri şaşırtıyor. Bu ülkelere seyahat edeceklerin mutlaka dikkat etmesi gereken kurallar var. Kurallara uyulmadığı takdirde hapis cezası bile bulunuyor.