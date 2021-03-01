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Metroda sakız çiğneyen tutuklanıyor! Turistleri şoke eden olay

Dünyanın bazı ülkelerinde yasaklanmış ve kanuna dökülmüş ilginç kurallar görenleri şaşırtıyor. Bu ülkelere seyahat edeceklerin mutlaka dikkat etmesi gereken kurallar var. Kurallara uyulmadığı takdirde hapis cezası bile bulunuyor.

Giriş Tarihi: 01.03.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 11:18
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Metroda sakız çiğneyen tutuklanıyor! Turistleri şoke eden olay

Yasak denildiğinde akıllara insan sağlığına zararlı ürünler ya da toplum kurallarına aykırı uygulamalar geliyor.

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Metroda sakız çiğneyen tutuklanıyor! Turistleri şoke eden olay

Dünyanın bazı ülkelerinde zararı olmamasına rağmen yasaklanmış ve kanuna dökülmüş ilginç kurallar var.

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Metroda sakız çiğneyen tutuklanıyor! Turistleri şoke eden olay

Bu ülkelere seyahat edeceklerin mutlaka dikkat etmesi gereken kurallar var.. Kurallara uyulmadığı takdirde 25 yıla kadar hapis cezası var.

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Metroda sakız çiğneyen tutuklanıyor! Turistleri şoke eden olay

İşte o ilginç kurallar...

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Metroda sakız çiğneyen tutuklanıyor! Turistleri şoke eden olay

Pazar günleri pembe pantolon giymek yasaktır. (Avustralya-Victoria)

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