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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Metroda sakız çiğneyen tutuklanıyor! Turistleri şoke eden olay Metroda sakız çiğneyen tutuklanıyor! Turistleri şoke eden olay
Dünyanın bazı ülkelerinde yasaklanmış ve kanuna dökülmüş ilginç kurallar görenleri şaşırtıyor. Bu ülkelere seyahat edeceklerin mutlaka dikkat etmesi gereken kurallar var. Kurallara uyulmadığı takdirde hapis cezası bile bulunuyor.
Giriş Tarihi: 01.03.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 11:18
Yasak denildiğinde akıllara insan sağlığına zararlı ürünler ya da toplum kurallarına aykırı uygulamalar geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın bazı ülkelerinde zararı olmamasına rağmen yasaklanmış ve kanuna dökülmüş ilginç kurallar var.
Bu ülkelere seyahat edeceklerin mutlaka dikkat etmesi gereken kurallar var.. Kurallara uyulmadığı takdirde 25 yıla kadar hapis cezası var.
İşte o ilginç kurallar...
Pazar günleri pembe pantolon giymek yasaktır. (Avustralya-Victoria)