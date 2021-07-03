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Meksika'da okyanus cehenneme döndü! 'Ateş gözü' 78 metre derinlikten yaktı

Meksika'dan gelen bu görüntüler tüyleri diken diken etti. Deniz altında bulunan petrol boru hattında patlama meydana geldi. 78 metre derinlikte başlayan yangın okyanusu cehenneme çevirdi. Kırmızı alarm verilen ülkede, yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Sosyal medya kullanıcıları, okyanusta meydana gelen bu görüntüleri 'ateş gözü' olarak isimlendirdi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 03.07.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 10:45
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Meksika'da okyanus cehenneme döndü! 'Ateş gözü' 78 metre derinlikten yaktı

Meksika'da denizin altındaki petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu denizin yüzeyinde oluşan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

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Meksika'da okyanus cehenneme döndü! 'Ateş gözü' 78 metre derinlikten yaktı

Meksika Körfezi'nde sualtı petrol boru hattında patlama meydana geldi.

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Meksika'da okyanus cehenneme döndü! 'Ateş gözü' 78 metre derinlikten yaktı

Devlete ait petrol şirketi Pemex'in boru hattında, denizin 78 metre altında meydana gelen patlama yangına yol açtı.

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Meksika'da okyanus cehenneme döndü! 'Ateş gözü' 78 metre derinlikten yaktı

Yangına üç söndürme gemisi müdahale etti. Denizin yüzeyindeki yangın, 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

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Meksika'da okyanus cehenneme döndü! 'Ateş gözü' 78 metre derinlikten yaktı

Yetkililer, yangına sebep olan patlamanın kaynağının araştırıldığını açıkladı. Yangın sırasında oluşan görüntü, sosyal medyada "ateş gözü" olarak adlandırıldı.