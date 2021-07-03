Meksika'da okyanus cehenneme döndü! 'Ateş gözü' 78 metre derinlikten yaktı

Meksika'dan gelen bu görüntüler tüyleri diken diken etti. Deniz altında bulunan petrol boru hattında patlama meydana geldi. 78 metre derinlikte başlayan yangın okyanusu cehenneme çevirdi. Kırmızı alarm verilen ülkede, yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Sosyal medya kullanıcıları, okyanusta meydana gelen bu görüntüleri 'ateş gözü' olarak isimlendirdi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 03.07.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 10:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL