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Kanada'yı şoke eden olay! Eski kilise okullarında son bir ayda 1148 çocuk mezarı bulundu
Kanada'da British Columbia ve Saskatchewan eyaletlerindeki 3 ayrı yatılı kilise okulunda bugüne kadar ulaşılan 1148 isimsiz çocuk mezarı için tartışmalar sürerken Ontario eyaletine bağlı Brantford kentindeki Mohawk Yatılı Kilise Okulu'nda bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi. Kanada'daki yatılı kilise okullarını yöneten Regina Katolik Kilisesi Başpiskoposu Bolen, "Gerçekten şoke oldum. Bugüne dek ölen çocuklardan cesedi yakılanı hiç duymadım ancak bu konu, mutlaka araştırılmalı. Lütfen Tanrım, bu doğru olmasın." açıklamasında bulundu.